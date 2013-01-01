Россия и Китай соединили первый трансграничный железнодорожный мост через Амур



Новый мост,который соединит Еврейскую автономную область с провинцией Хэйлунцзян, строится за счет инвестиций Российско-китайского инвестиционного фонда (РКИФ), совместного фонда РФПИ и Китайской инвестиционной корпорации (CIC), Фонда развития Дальнего Востока и Байкальского региона.

На участке границы двух стран российские и китайские строители завершили монтаж пролетного строения, соединив две части моста, которые строятся навстречу друг другу с противоположных берегов реки Амур.

«Первый железнодорожный мост между Россией и Китаем является символом экономического сотрудничества между двумя странами и положительным примером того, как в современном мире можно развивать международную торговлю и в буквальном смысле „возводить мосты“ между странами. Надеемся, что это уникальный инфраструктурный объект поможет выполнить поставленную лидерами наших стран задачу по росту товарооборота между Россией и Китаем», -подчеркнул генеральный со-директор Российско-китайского инвестиционного фонда (РКИФ)Кирилл Дмитриев на форуме "Инвестиции в регионы - Инвестиции в будущее".

О старте этого инвестиционного проекта было объявлено в мае 2014 года. Строительство первого в истории железнодорожного мостового перехода через Амур с пропускной способностью до 21 млн тонн в год планируют завершить в 2019 году.

Российская сторона продолжает активное возведение как самого мостового перехода, так и примыкающей к нему железнодорожной инфраструктуры.

Еврейская автономная область, Дальневосточный федеральный округ