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Роман Старовойт вручил ключи от автомобилей передовикам сельского хозяйства Глушковского района

Ноя 16
Курская область Центральный федеральный округ
Роман Старовойт вручил ключи от автомобилей передовикам сельского хозяйства Глушковского района

15 ноября врио губернатора Курской области в ходе рабочей поездки в этот район ознакомился с производственными площадками ООО "Рассвет" и ООО "ТК "АгроПарк", провел совещание с глушковскими аграриями, на котором подвёл итоги сельскохозяйственного года.
ООО "Рассвет" на сегодняшний день является динамично развивающимся предприятием по выращиванию зерновых, масличных культур и сахарной свеклы. Животноводческое направление представлено двумя молочно-товарными фермами и конефермой. Мини-комбикормовый завод позволяет иметь собственную кормовую базу для развития молочного направления.

По словам Романа Старовойта, руководство предприятия обеспечивает стабильную зарплату и социальную поддержку своим работникам, что позволяет добиться хорошего производственного результата.

Глава региона также посетил тепличный комплекс "АгроПарк", построенный с учётом всех современных технологий. Успешная реализация этого проекта позволила создать 180 дополнительных рабочих мест и значительно увеличить производство в Курской области тепличных овощей. Продукция, производимая этим тепличным комплексом, на протяжении трех лет подряд отмечается золотыми медалями на российской агропромышленной выставке "Золотая осень".

Итоги сельскохозяйственного года Роман Старовойт подвел на встрече с аграриями в Глушковском доме культуры. Врио губернатора поздравил тружеников села с завершением сельскохозяйственных работ и обозначил, что сегодня область занимает ведущие позиции не только в ЦФО, но в целом в России, по производству зерна, сахарной свеклы, мяса. Он подчеркнул, что успех района и области в целом складывается из эффективной и плодотворной работы каждого сельхозпроизводителя.

Курская область не только более чем на 70 процентов обеспечивает себя собственной сельхозпродукцией, но и экспортирует ее в регионы России, страны ближнего и дальнего зарубежья. Таким образом, регион вносит весомый вклад в решение задач, которые поставил президент РФ Владимир Путин в указе Президента России «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации до 2024 года», а также обозначенных в федеральном проекте "Экспорт продукции АПК".

В Курской области за последние три года среднегодовое производство зерна составило около пяти млн тонн, и это шестой показатель в России. Большие успехи у курских аграриев и по сахарной свекле — 5,4 млн тонн собранных в этом году, обеспечили курянам третье место в стране по этой культуре.

За девять месяцев текущего года хозяйствами всех категорий произведено 403 тысячи тонн мяса. До конца года объем производства составит порядка 522 тысяч тонн. Сохраняется положительная динамика и по производству молока. За девять месяцев текущего года в регионе получено 232 тысячи тонн молока, что на шесть тысяч тонн выше прошлогоднего уровня.

На совещании селяне задавали Роману Старовойту вопросы, касающиеся мер господдержки, благоустройства, газификации, строительства школ и дорог. Все эти вопросы врио губернатора Курской области взял под личный контроль.

В заключение совещания глава региона вручил передовикам производства ключи от автомобилей "Лада Гранта".

В парке имени М.В. Фрунзе, расположенном на территории дома культуры, Роман Старовойт возложил цветы к памятнику воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.



 
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