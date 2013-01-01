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Роман Старовойт: «Нам необходим современный подход к развитию объектов культуры, спорта и отдыха»

Дек 3
Курская область Центральный федеральный округ
Роман Старовойт: «Нам необходим современный подход к развитию объектов культуры, спорта и отдыха»

Врио губернатора Курской области Роман Старовойт встретился с депутатом Государственной Думы Ольгой Германовой. Стороны обсудили современный подход к развитию объектов культуры, спорта и активного досуга на территории региона.
Роман Старовойт обозначил несколько основных направлений развития сферы культуры и спорта в Курской области. Он отметил, что необходимо создать комфортную среду для курян, при этом нивелировать разрыв между областным центром и мунициальными районами, чтобы жители сельских территорий имели равные с горожанами возможности в культурно-досуговой сфере. Ольга Германова пообещала со своей стороны оказать содействие в решении тех проблем, которые были обозначены.

Как подчеркнул глава региона, важной задачей является формирование проектов, способствующих продвижению региона на федеральном уровне.



 
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