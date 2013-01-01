Роман Старовойт: «Надо понимать, что людям нужно»



В ЮЗГУ врио губернатора Курской области Роман Старовойт провел встречу с курскими участниками всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России», представителями общественных организаций и бизнеса, активистами, студентами и СМИ.

На панельной дискуссии поднимался вопрос об основных характеристиках лидера. Роман Старовойт считает, что настоящему лидеру, профессионалу необходимо постоянно учиться и совершенствоваться, но самое главное качество, по его мнению, любить свою Родину.

Студенты интересовались, как применить свои знания и добиться успеха. И получили ответ, что студенческий потенциал будет активно использоваться в дальнейшем.

В рамках дискуссии обсуждались вопросы формирования новой команды, инвестиционной политики, экономики, жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства города Курска.

Говоря об экономическом развитии Курской области, Роман Старовойт, в частности, отметил, что необходимо обеспечить поддержку крупных инвестиционных проектов, реализуемых в регионе, привлекать дополнительные инвестиции, создавать условия для предприятий, чтобы они могли развиваться.

«Такая возможность есть. Финансовая система на сегодняшний момент обладает достаточными ресурсами. Речь идет о триллионах рублей, банки готовы вкладывать в экономику эти деньги. Но сегодня отсутствуют правильно упакованные проекты», - считает врио губернатора Курской области. В этом направлении предстоит активно работать руководству региона.

Роман Старовойт также рассказал о том, как знакомится с инфраструктурой областного центра. В числе вопросов, которыми необходимо заниматься совместно с администрацией города Курска, - уличное освещение, состояние тротуаров, озеленение, благоустройство.

«Понимаю, что необходимо сконцентрироваться сейчас, в первую очередь, на агломерации, столице региона - здесь проживает почти половина населения области. Именно на это нацелен проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги», который был инициирован президентом», - подчеркнул врио главы региона.

Роман Старовойт в разговоре сделал акцент на том, что он настроен на конструктивный диалог и взаимодействие с неравнодушными курянами: «Надо понимать, что людям нужно».