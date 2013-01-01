Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
24 ОКТ, 13:07 МСК
USD (ЦБ)    65,6299
EUR (ЦБ)    75,0806

24 ОКТ, 13:07 МСК
USD (ЦБ)    65,6299
EUR (ЦБ)    75,0806

Роман Старовойт: «Надо понимать, что людям нужно»

Окт 24
Курская область Центральный федеральный округ
Роман Старовойт: «Надо понимать, что людям нужно»

В ЮЗГУ врио губернатора Курской области Роман Старовойт провел встречу с курскими участниками всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России», представителями общественных организаций и бизнеса, активистами, студентами и СМИ.
На панельной дискуссии поднимался вопрос об основных характеристиках лидера. Роман Старовойт считает, что настоящему лидеру, профессионалу необходимо постоянно учиться и совершенствоваться, но самое главное качество, по его мнению, любить свою Родину.

Студенты интересовались, как применить свои знания и добиться успеха. И получили ответ, что студенческий потенциал будет активно использоваться в дальнейшем.

В рамках дискуссии обсуждались вопросы формирования новой команды, инвестиционной политики, экономики, жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства города Курска.

Говоря об экономическом развитии Курской области, Роман Старовойт, в частности, отметил, что необходимо обеспечить поддержку крупных инвестиционных проектов, реализуемых в регионе, привлекать дополнительные инвестиции, создавать условия для предприятий, чтобы они могли развиваться.

«Такая возможность есть. Финансовая система на сегодняшний момент обладает достаточными ресурсами. Речь идет о триллионах рублей, банки готовы вкладывать в экономику эти деньги. Но сегодня отсутствуют правильно упакованные проекты», - считает врио губернатора Курской области. В этом направлении предстоит активно работать руководству региона.

Роман Старовойт также рассказал о том, как знакомится с инфраструктурой областного центра. В числе вопросов, которыми необходимо заниматься совместно с администрацией города Курска, - уличное освещение, состояние тротуаров, озеленение, благоустройство.

«Понимаю, что необходимо сконцентрироваться сейчас, в первую очередь, на агломерации, столице региона - здесь проживает почти половина населения области. Именно на это нацелен проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги», который был инициирован президентом», - подчеркнул врио главы региона.

Роман Старовойт в разговоре сделал акцент на том, что он настроен на конструктивный диалог и взаимодействие с неравнодушными курянами: «Надо понимать, что людям нужно».



 
«Узнай, страна!» / ПОСЛЕДНИЕ СОБЫТИЯ ФЕДЕРАЦИИ
Курская область:
24 Окт:
24 Окт:
20 Окт:
Центральный федеральный округ:
24 Окт:
23 Окт:
23 Окт:
РОССИЯ:
24 Окт:
24 Окт:
23 Окт:


▪ Последние публикации на сайте ▪

Статьи

«Увеличение числа миллионеров – позитивный сигнал». Как относиться к растущему экономическому неравенству в России?

«Увеличение числа миллионеров – позитивный сигнал». Как относиться к растущему экономическому неравенству в России?
Интервью и комментарии 3

«Я работать бы пошел, пусть меня научат!» Как Минтруд позаботился о гражданах предпенсионного возраста

«Я работать бы пошел, пусть меня научат!» Как Минтруд позаботился о гражданах предпенсионного возраста
Экономика 1

«Обслуживание временно прекращено». Как избежать блокировки банковской карты

«Обслуживание временно прекращено». Как избежать блокировки банковской карты
Экономика

В США кровью молодых будут омолаживать стариков, каждый третий европеоид столкнется с деменцией и другие новости науки

В США кровью молодых будут омолаживать стариков, каждый третий европеоид столкнется с деменцией и другие новости науки
Наука и технологии

«Высокие цены на нефть нас не спасут». Почему власти отказались от щедрой бюджетной политики

«Высокие цены на нефть нас не спасут». Почему власти отказались от щедрой бюджетной политики
Интервью и комментарии 2

Фьючерсы – спекулятивная торговля будущим или гарантия стабильной экономики?

Фьючерсы – спекулятивная торговля будущим или гарантия стабильной экономики?
Экономика

Узнай, страна

В Омске состоится II Международный форум «Модель международных организаций»

В Омске состоится II Международный форум «Модель международных организаций»

Стройплощадка КуАЭС-2 становится центром промышленного туризма центральных регионов России

Стройплощадка КуАЭС-2 становится центром промышленного туризма центральных регионов России

Рабочая поездка Романа Старовойта в Суджанский район

Рабочая поездка Романа Старовойта в Суджанский район

Роман Старовойт: «Надо понимать, что людям нужно»

Роман Старовойт: «Надо понимать, что людям нужно»

Новости СМИ

Новости дня

12:43 В МВД Италии заявили, что на эскалаторе в Риме прыгали россияне В МВД Италии заявили, что на эскалаторе в Риме прыгали россияне
Доллар вырастет до 90 рублей, Путин и Трамп встретятся на столетие окончания Первой мировой и другие новости среды
Доллар вырастет до 90 рублей, Путин и Трамп встретятся на столетие окончания Первой мировой и другие новости среды
12:12 Трамп заявил, что Ближний Восток – это отвратительное место Трамп заявил, что Ближний Восток – это отвратительное место
11:47 В Сочи задержали еще одного вице-мэра В Сочи задержали еще одного вице-мэра
11:25 НАСА пригласило Рогозина посетить США НАСА пригласило Рогозина посетить США
10:48 Россия предложила помощь украинцам, которые пострадали в Риме Россия предложила помощь украинцам, которые пострадали в Риме
10:06 У стрелка из Керчи обнаружили инструкции по изготовлению бомбы У стрелка из Керчи обнаружили инструкции по изготовлению бомбы
Цены на хлеб резко вырастут, ипотека станет дороже и другие новости вторника
Цены на хлеб резко вырастут, ипотека станет дороже и другие новости вторника
09:36 В толпе мигрантов, которая движется к США, обнаружили гангстеров В толпе мигрантов, которая движется к США, обнаружили гангстеров

Узнай, страна!

12:39 В Омске состоится II Международный форум «Модель международных организаций» В Омске состоится II Международный форум «Модель международных организаций»
Авиаперевозки в России под угрозой, Трамп рвет соглашение Горбачева и Рейгана и другие новости понедельника
Авиаперевозки в России под угрозой, Трамп рвет соглашение Горбачева и Рейгана и другие новости понедельника
12:08 Стройплощадка КуАЭС-2 становится центром промышленного туризма центральных регионов России Стройплощадка КуАЭС-2 становится центром промышленного туризма центральных регионов России
07:48 В ЕАО впервые проходит региональный чемпионат "Абилимпикс" В ЕАО впервые проходит региональный чемпионат "Абилимпикс"
00:00 В Пермском крае завершились испытания первого в России турбореактивного двигателя для самолета МС-21 В Пермском крае завершились испытания первого в России турбореактивного двигателя для самолета МС-21
23 ОКТ, 23:39 В Московской области ввели в эксплуатацию вторую линию единственного в России белкового комбината В Московской области ввели в эксплуатацию вторую линию единственного в России белкового комбината
23 ОКТ, 22:27 В Приморье открылась первая Русско-Азиатская бизнес-школа «Рост» В Приморье открылась первая Русско-Азиатская бизнес-школа «Рост»
«Даже раскаяться не успеют». Путин допустил мученическую смерть россиян в результате ядерного конфликта
«Даже раскаяться не успеют». Путин допустил мученическую смерть россиян в результате ядерного конфликта
23 ОКТ, 14:14 Андрей Клычков: «Итоговая аттестация 2019 года должна быть максимально прозрачной» Андрей Клычков: «Итоговая аттестация 2019 года должна быть максимально прозрачной»
23 ОКТ, 12:47 Тамбовские садоводы собирают рекордный урожай яблок Тамбовские садоводы собирают рекордный урожай яблок
22 ОКТ, 08:50 Дополнительно 900 миллионов рублей получит сфера здравоохранения Вологодской области в 2019 году Дополнительно 900 миллионов рублей получит сфера здравоохранения Вологодской области в 2019 году

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
МЭЛТОР - мастер электронных торгов
IQ'BUZZ - профессиональный инструмент мониторинга социальных медиа в СМИ
Капитал страны
ВКонтакте Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter