В Курской области открыли импортозамещающее производство резиновых конвейерных лент



Врио губернатора Курской области Роман Старовойт 22 ноября принял участие в открытии новой линии вулканизации резинотросовых и резинотканевых конвейерных лент на ОАО «Курскрезинотехника», которое входит в структуру компании «Рабэкс Групп», специализирующейся на производстве широкого спектра резинотехнических изделий.

Ввод в эксплуатацию новой линии позволит курскому предприятию выйти на качественно новый уровень производства, расширить ассортимент выпускаемых изделий, увеличить объем выпуска лент на 26 %. Реализация инвестиционного проекта делает ОАО «Курскрезинотехника» единственным производителем в России и странах ближнего зарубежья высокопрочных лент шириной более двух метров.

Роман Старовойт ознакомился с деятельностью предприятия и поздравил его сотрудников с расширением производства. Он подчеркнул, что одной из стратегических задач, которые поставлены президентом России Владимиром Путиным, является обеспечение технологического развития отечественной промышленности, внедрение современного оборудования и технологий, обеспечивающих выпуск импортозамещающей, конкурентоспособной и наукоемкой продукции. По его словам, в последние годы на «Курскрезинотехнике» реализовано немало технологических инициатив, введено в эксплуатацию новое оборудование, имеются перспективные проекты и разработки.

- Нам необходимо продвигать продукцию нашего региона на внутреннем рынке и на зарубежном. Сегодня с руководством акционерного общества мы обозначили пути взаимодействия в этом вопросе. И с гордостью будет ставить штамп «Произведено в Курске», — обозначил Роман Старовойт.

На сегодняшний день ассортимент предприятия насчитывает более 3 тыс. наименований резинотехнических изделий для всех отраслей промышленности и сельского хозяйства. Основными потребителями продукции являются горнодобывающие и металлургические комбинаты, предприятия химической и угольной промышленности, машиностроительные и автомобилестроительные заводы. Кроме традиционного рынка России, продукция «Курскрезинотехники» востребована в странах ближнего и дальнего зарубежья: Казахстане, Беларуси, Украине, Армении, Узбекистане, Польше, Франции, Италии, Монголии.

— С вводом нового уникального оборудования мы сможем конкурировать с иностранными компаниями, которых на территории страны много, и по качеству, и по цене. Любой инвестпроект занимает достаточно много времени. В первую очередь, мы проводим маркетинговые исследования, все делаем взвешенно. Расчётный срок окупаемости каждого проекта составляет порядка десяти лет. Со стороны Минпромторга России была оказана существенная поддержка заводу — кредит в размере свыше 160 млн рублей по льготной ставке, — отметил президент компании «Рабэкс Групп» Радик Мингазов.

В 2017 году на модернизацию производственного оборудования направлено 326 млн рублей, а за 10 месяцев текущего года общий объем инвестиций составил более 500 млн рублей. «Курскрезинотехника» успешно использует инструменты поддержки Фонда развития промышленности России для развития своего производства. Общий объем инвестиций на реализацию проекта составил более 270 млн рублей, в том числе 167 млн рублей - заемные средства Фонда.