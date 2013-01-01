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ИЗМИР

Рыльский Дом культуры начинает «вторую жизнь»

Янв 17
Курская область Центральный федеральный округ
Рыльский Дом культуры начинает «вторую жизнь»

В городском Доме культуры, который торжественно открылся после капитального ремонта, было многолюдно. В числе почетных гостей праздника местных жителей поздравил губернатор Курской области Александр Михайлов.
-Обновленный Дом культуры открывает новую страницу в культурной жизни Рыльского района, - сказал он. – И я искренне рад поздравить рылян с этим замечательным событием. Это праздник для всех жителей района, которого с нетерпением ждали.

Свою деятельность Дом культуры начал в 1977 году. На его сцене выступали не только местные коллективы, но и профессиональные исполнители из областного центра, известные российские артисты. В связи с аварийным состоянием учреждение пришлось закрыть для посетителей, культурно-досуговые мероприятия проводили на других площадках Рыльска. А в 2017 году, в год сорокалетия ДК, было принято решение о проведении масштабного капремонта. Администрация области выделила на это из регионального бюджета 42 млн рублей, еще около 5 млн добавили местные власти. Работы были проведены в сжатые сроки, с октября по декабрь. За это время утеплили по всему периметру и отремонтировали фасад, обновили кровлю, а внутри - потолки и стены, заменили инженерные системы, двери и окна. В концертном зале поменяли полы, установили комфортные кресла для зрителей, закупили современное оборудование, полностью заменили механику и «одежду» сцены.

Сегодня при городском Доме культуры действуют 20 клубных формирований, где на постоянной основе занимаются более 350 человек. Здесь проводят до 300 мероприятий в год, которые посещают более 30 тысяч человек. 5 коллективов художественной самодеятельности носят звания «народный» и «образцовый». Они успешно выступают и занимают призовые места в региональных, всероссийских и международных творческих состязаниях, поддерживают связи с коллегами и побратимами из Белыничского района Могилёвской области Белоруссии.

Губернатор выразил надежду, что обновленный Дом культуры станет центром культурной жизни, духовно-нравственного и эстетического воспитания жителей, особенно молодёжи. И привел слова президента Владимира Путина о том, что «Культура – это мировоззрение, прежде всего, универсальный инструмент сохранения и передачи традиционных моральных, духовных, эстетических ценностей и основа гармоничного, свободного общества, способного сберечь свою самобытность и при этом быть открытым, восприимчивым к глобальным тенденциям развития цивилизации».

Александр Михайлов пожелал рылянам, чтобы каждый, вне зависимости от возраста и рода занятий, смог найти в новом ДК занятие по душе и раскрыть свои творческие способности. В свою очередь глава Рыльского района Андрей Лисман от лица всех жителей выразил искреннюю признательность главе региона и президенту страны за постоянное внимание и помощь селянам не только в сфере культуры, но и в газификации, строительстве дорог, развитии спорта, что дает уверенность в дальнейшем развитии села.



 
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