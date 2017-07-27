Ряды экспертов ОРВ в системе ТПП РФ пополняются

В Торгово-промышленной палате Российской Федерации на площадке АНО ДПО «Международный институт менеджмента объединений предпринимателей» стартовала образовательная программа, ориентированная на получение теоретических знаний и практических навыков применения инструментов оценки регулирующего воздействия (ОРВ). Программа рассчитана на два дня 19-20 февраля. Это второй набор слушателей для руководителей и специалистов торгово-промышленных палат.

«В прошлом году мы впервые разработали такую программу и провели обучение. Удостоверения получили 60 человек из более чем 50-ти торгово-промышленных палат. Сегодняшнее мероприятие подтверждает, что ряды экспертов ОРВ, прошедших обучение по нашей программе пополнятся (42 слушателя из 24 торгово-промышленных палат повысят свою квалификацию в рамках двухдневной образовательной программы), - отметил, открывая программу, вице-президент ТПП России Дмитрий Курочкин. – Проявленный интерес свидетельствует о том, что палаты готовы повышать свою эффективность. Особенно ценно, что это касается направления, которое эксперты палат ведут безвозмездно – на общественных началах. Оценка регулирующего воздействия – трудоемкая процедура, требующая высокой квалификации и отдачи, и важная – так как это единственная государственная процедура, в которую официально включены консультации с бизнесом».

Механизмы ОРВ совершенствуются и развиваются. Важно, чтобы система ТПП России максимально эффективно могла использовать весь инструментарий, разрабатываемый Минэкономразвития России в контексте перехода к «умному регулированию». Именно поэтому совместно с Международным институтом менеджмента объединений предпринимателей мы запустили образовательный проект, который нацелен на то, чтобы сделать работу по направлению ОРВ эффективной и удобной».

Система ТПП России имеет 8-летний опыт работы по направлению ОРВ: соглашение о взаимодействии между Минэкономразвития России и организациями, представляющими интересы предпринимательского сообщества было подписано в феврале 2011 года.

Одновременно с ростом количества разрабатываемых и подлежащих оценке регулирующего воздействия актов, набирает обороты и работа по данному направлению в Палате: если в 2011 году в ТПП России рассмотрено в рамках ОРВ 429 проектов, то в 2018 году уже 1985 проектов актов только федерального уровня (в 4,5 раза больше).

В программе задействованы практикующие эксперты: представители Минэкономразвития России, высшей научной школы, ТПП РФ, запланированы дискуссии с ведущими экспертами системы ТПП РФ.

Первый день работы состоит из трех блоков.

Блок первый посвящен основам деловой коммуникации. Техники ведения переговоров по выработке предложений представил Дмитрий Димитриев, бизнес-тренер Международного института менеджмента (ГК МИМ).

В рамках второго блока «ОРВ как инструмент влияния на нормотворческий процесс» перед слушателями выступили Владимир Зебрев, начальник отдела правового и методического обеспечения ОРВ Минэкономразвития России.

О практических аспектах применения инструментов ОРВ в деятельности торгово-промышленных палат в рамках третьего блока рассказали Наталья Коваленко, заместитель директора Департамента по работе с объединениями предпринимателей ТПП РФ, и Андрей Какушкин, заместитель директора Департамента развития торгово-промышленных палат ТПП РФ.

Следующий день обучения будет посвящен разбору практических кейсов, связанных с методологией расчета издержек в ОРВ, основам юридической техники, использованию ресурсов IT-пространства.

В рамках обучения своим опытом в организации ОРВ в территориальных палатах поделились со слушателями Елена Воронина, президент Тамбовской областной ТПП, Анна Чурманова, генеральный директор Сургутской ТПП, Максим Южалин, заместитель директора департамента правовой работы ТПП Нижегородской области.

В 2018 году эти палаты активно участвовали в реализации специального проекта ТПП России «МИР ТПП в ОРВ» (Использовано название проекта, признанное лучшим в номинации «Творческий подход» в рамках Конкурса «Оценка регулирующего воздействия: лучшие практики торгово-промышленных палат в Российской Федерации», Положение о Конкурсе утверждено Приказом ТПП РФ № 89 от 23.10.2018).

Инициатор проекта – Департамент по работе с объединениями предпринимателей ТПП РФ. Проект нацелен на вовлечение в работу по ОРВ более широкого круга экспертов за счет применения торгово-промышленными палатами возможностей ОРВ и реализуется в соответствии с проектной документацией, утвержденной Президентом ТПП РФ 27.07.2017 года с января 2018 года.

«Проект «МИР ТПП в ОРВ» является новым этапом реализации проекта «ОРВ: продвижение экспертного потенциала системы ТПП России».

В прошлом году участниками проекта стали 16 торгово-промышленных палат. В текущем году заявки на участие в проекте подали 20 палат.

«В работе по ОРВ количество рассмотренных актов является не ключевым показателем работы и индикатором влияния на бизнес-климат и комфортность регулирования, - отметила Наталья Коваленко, являющаяся координатором проекта. - Мы внимательно следим за показателем влияния Палаты на дальнейшую судьбу проектов. Этим показателем для нас является доля учтенных замечаний в общем числе направленных. На наш взгляд, такой показатель достижим только при высокой квалификации экспертов системы ТПП России, наличии у них мотивации на работу по оценке актов.

Эти задачи мы и решаем в рамках реализации проекта. Обучение – это первый этап проекта. Впереди комплекс мероприятий. Совместно с палатами в регионах и муниципалитетах мы отрабатываем механизмы популяризации данного института, апробируем новые форматы работы».

Департамент по работе с объединениями предпринимателей, Н.Коваленко