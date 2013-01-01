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Результаты бизнес-миссии Новгородской делегации в Финляндию

Ноя 13
Новгородская область Северо-Западный федеральный округ
Результаты бизнес-миссии Новгородской делегации в Финляндию

С 22 по 24 октября состоялась бизнес-миссия в Финляндскую Республику новгородской делегации во главе с первым заместителем губернатора области Вероникой Мининой.
В состав российской делегации вошли представители деловых кругов региона, институтов инновационного развития, органов государственной власти.

В Финляндии российские специалисты провели переговоры с рядом финских производственных компаний, отраслевых ассоциаций, государственных организаций. Делегация посетила лесопромышленные и пищевые производства.

23 октября в г. Хельсинки состоялась деловая встреча Новгородской делегации с послом Российской Федерации в Финляндии Павлом Кузнецовым, а также с и.о. Руководителя торгового Представительства Российской Федерации в Финляндии Сергеем Синельниковым и экспертами Торгпредства. Презентацию инвестиционного и туристического потенциала Новгородской области для всех собравшихся провёл Министр инвестиционной политики Владимир Куимов.

На встрече обе стороны договорились наладить сотрудничество с организацией BusinessOulu в сфере высоких технологий.

Во время бизнес - миссии компания «Грумант» - производитель экстрактов и эфирных масел и других продуктов для косметических и фармацевтических отраслей - договорилась о сотрудничестве с компаниями Bonne Juomat Oy, Maukas Kala Group Oy, Skandinavian Wine and SpiritsOy. Представители ООО «Агромет» провели деловую встречу с «Fortum Corporation» и с «UPM-Kymmene Oyj».

Руководство компании «Stora Enso Oyj» обсудило с представителями Правительства Новгородской области планы инвестиционных проектов по лесопереработке в Новгородской области и проект «WoodCity», заключающийся во внедрении инновационной технологии строительства деревянных домов (муниципального и коммерческого жилья).

24 октября новгородская делегация посетила г. Рийхимяки, где с российскими коллегами встретился мэр города Сами Сулкко. На встрече стороны договорились о сотрудничестве между Центром инноваций социальной сферы Новгородской области и Финской Ассоциацией частных медицинских работников г. Рийхимяки.

В рамках бизнес – миссии в Финляндию в области туризма была достигнута договоренность о подписании соглашения с информационным центром г. Турку о посещении Новгородской области туристами из Финляндии. Великий Новгород получил приглашение присоединиться к маршруту Святого Олафа, проходящего из Норвегии через Данию, Швецию, и затем, водным путем - в Финляндию. После чего маршрут проследует по Новгородской земле. Уже сейчас европейские коллеги готовят соглашение о вступлении Великого Новгорода в Норвежскую ассоциацию культурных маршрутов Св. Олафа. Оператором проекта станет туристический офис «Русь Новгородская».

По итогам бизнес-миссии финская сторона получила приглашение посетить Новгородскую область в будущем году.



 
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