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ИЗМИР

Резиденты Свободного порта Владивосток модернизируют колхозы и строят жилье

Апр 4
Москва Центральный федеральный округ
Резиденты Свободного порта Владивосток модернизируют колхозы и строят жилье

Компания «Эльбрус» подписала инвестиционное соглашение с Корпорацией развития Дальнего Востока о создании промышленного комплекс по добыче и переработке рыбы на базе колхоза «Моряк-Рыболов».
Инвесторы планируют закупить необходимое для цехов и плавзаводов оборудование, приобрести и оснастить орудиями лова, промснаряжением и проминвентарем два судна для добычи, транспортировки и переработки рыбы – лососевых, сельди тихоокеанской, трески, минтая и камбалы дальневосточной. По словам директора ООО «Эльбрус» Оксаны Яценко, процесс производства будет налажен как на судах, так и в цехах на территории Ольгинского района, причем около 70 процентов рыбного сырья компания будет добывать собственным промысловым флотом.

Тем временем другой резидент Свободного порта Владивосток - Компания «Зима Южная» - приступила к очередному этапу строительства нового жилого микрорайона в селе Вольно-Надеждинское. Два из девяти домов здесь уже сданы в эксплуатацию, еще два будут построены до конца этого года.

По словам генерального директора ООО «Зима Южная» Алексея Бойко, а два года компания создала на территории жилого комплекса инженерную инфраструктуру, локальные очистные сооружения, а в дальнейшем планирует построить детсад, школу и центр детского развития.

Большая часть квартир в новых домах уже выкуплена, поскольку стоимость квадратного метра жилья здесь ниже среднерыночной, сданы в аренду помещения под магазины, аптеки и другие социальные объекты.

Побывав на строительной площадке, врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко, предложил инвестору поучаствовать также в программах строительства жилья для молодых специалистов, работников промышленных предприятий, детей-сирот, граждан, переселяемых из аварийного жилья.

Потенциальных участников этих программ во Владивостоке стало еще больше - на прошлой неделе новыми резидентами Свободного порта стали стразу три компании, занимающиеся строительством жилой и коммерческой недвижимости – ООО «Оранжевые дома», ООО «СПВ ИНВЕСТ» и ООО «Советник».

Среди резидентов-новичков – компания «МИРТЕК», планирующая производить электронные приборы учета, ООО «Кронос», которое наладит оптовую торговлю автомобильными деталями, «Восточная строительная группа», реализующая проект по созданию проектно-строительной компании, компания «Квазар-Н», планирующая открытие автомойки. Кроме того, ООО «ВДК-СКЛАД» построит в Приморье склад для хранения контейнерных и штучных грузов, «Юдиви Холдинг Групп» займется реконструкцией здания кафе с выставочными залами и встроенной автопарковкой, ООО «Азимут гараж» построит кемпинговый комплекс рядом с бухтой Лазурная, ООО «Сандера» создаст сеть магазинов по продаже фермерской продукции.

На сегодняшний день Корпорацией развития Дальнего Востока заключено уже около 450 соглашений с резидентами порто-франко в Приморье на общую сумму более 300 миллиардов рублей с перспективой создания в крае более 35 тысяч рабочих мест.

Приморский край, Дальневосточный федеральный округ



 
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