Республика Тыва получила новый транспортный вертолет Ми-8МТВ-1 для доступности отдаленных территорий
В Республику Тыва передан вертолет Ми-8МТВ-1 производства Казанского вертолетного завода (КВЗ), входящего в холдинг «Вертолеты России» Госкорпорации Ростех. Это уже вторая машина, поставляемая заказчику — авиакомпании «Тува-авиа» по контракту, заключенному в рамках республиканской программы по развитию транспортной доступности отдаленных территорий.
Оба полученных «Тува-авиа» вертолета Ми-8МТВ-1 оснащены вспомогательными силовыми установками, обеспечивающими функцию аварийного источника электроэнергии в полете при отказе генераторов. Внутри и снаружи машин установлено по два дополнительных топливных бака, что значительно увеличивает дальность полетов. Вертолеты снабжены тросовыми внешними подвесками, санитарным и спасательным оборудованием, а также лебедками с грузоподъемностью до 300 кг, с помощью которых можно проводить спасательные операции. В салонах подготовлены места под пассажирские кресла.
География полетов авиакомпании «Тува-Авиа» распространяется на весь регион. С помощью вертолетов Ми-8 выполняются чартерные рейсы по территории республики с загрузкой до 2 тонн.
Республика Тыва, Сибирский федеральный округ
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