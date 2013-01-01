Республика Тыва получила новый транспортный вертолет Ми-8МТВ-1 для доступности отдаленных территорий



В Республику Тыва передан вертолет Ми-8МТВ-1 производства Казанского вертолетного завода (КВЗ), входящего в холдинг «Вертолеты России» Госкорпорации Ростех. Это уже вторая машина, поставляемая заказчику — авиакомпании «Тува-авиа» по контракту, заключенному в рамках республиканской программы по развитию транспортной доступности отдаленных территорий.

«Для Республики Тыва приобретение новых вертолетов Казанского вертолетного завода— большой шаг в сторону обновления авиапарка. Для нас, в свою очередь, важно, что мы вошли в этот регион со своей вертолетной техникой. Ми-8МТВ-1 — доступная по цене и неприхотливая машина, предназначенная для безангарного хранения и использования практически во всех климатических условиях», — отметил управляющий директор КВЗ Юрий Пустовгаров.

Оба полученных «Тува-авиа» вертолета Ми-8МТВ-1 оснащены вспомогательными силовыми установками, обеспечивающими функцию аварийного источника электроэнергии в полете при отказе генераторов. Внутри и снаружи машин установлено по два дополнительных топливных бака, что значительно увеличивает дальность полетов. Вертолеты снабжены тросовыми внешними подвесками, санитарным и спасательным оборудованием, а также лебедками с грузоподъемностью до 300 кг, с помощью которых можно проводить спасательные операции. В салонах подготовлены места под пассажирские кресла.

География полетов авиакомпании «Тува-Авиа» распространяется на весь регион. С помощью вертолетов Ми-8 выполняются чартерные рейсы по территории республики с загрузкой до 2 тонн.

Республика Тыва, Сибирский федеральный округ