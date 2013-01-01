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Республика Бурятия совместно с «Ростехом» представила на ВЭФ новейшие вертолеты для поставок в Индию

Сен 4
Москва Центральный федеральный округ
Республика Бурятия совместно с «Ростехом» представила на ВЭФ новейшие вертолеты для поставок в Индию

В рамках совместной экспозиции с Республикой Бурятия холдинг «Вертолеты России» (входит в Госкорпорацию «Ростех») представляет на Восточном экономическом форуме во Владивостоке новейший гражданский вертолет Ми-171А2 и легкий многоцелевой вертолет Ка-226Т, которые запланированы к поставке в Индию.
В соответствии с межправительственным соглашением в Индию будет поставлено 200 вертолетов Ка-226Т, причем 140 из них предстоит собрать в Индии. На ВЭФ также представлены детали и агрегаты Ка-226Т, производство которых будет локализовано в Индии в рамках данного проекта.

Кроме того, «Вертолеты России» и индийская компания Global Vectra заключили на контракт на поставку вертолета Ми-171А2, который представлен на Восточном экономическом форуме и уже окрашен в ливрею индийского заказчика.

По словам директора по международному сотрудничеству и региональной политике «Ростеха» Виктора Кладова, вертолеты советского и российского производства в Индии составляют более 30% всего парка зарегистрированных в стране машин гражданского и военного назначения.

«Контракт на поставку Ми-171А2 в Индию – наглядная демонстрация того, что наша новейшая гражданская техника востребована за рубежом, – отметил генеральный директор холдинга «Вертолеты России» Андрей Богинский. – Мы также демонстрируем наш прогресс по российско-индийскому проекту Ка-226Т: Улан-Удэнский авиационный завод уже освоил отдельные детали и агрегаты вертолета и готовится к запуску серийного производства».

Он также пояснил, что представленная модификация Ка-226Т со складывающимися лопастями приспособлена для эксплуатации в морских условиях и размещения на борту кораблей. «Эта опция – хорошая основа для дополнительных заказов на эту машину», - уверен руководитель холдинга.

Представленный на открытой площадке форума Ка-226Т окрашен с правой стороны в защитный камуфляж индийских ВВС с надписью Make in India (сделай в Индии), с левой стороны корпус вертолета имеет темно-синию ливрею с полосами и секциями белого и красного цветов - для спасательных и медицинских служб.

Рядом продемонстрирован сменяемый VIP-модуль с тремя пассажирскими креслами. На вертолет устанавливается транспортная кабина, конструкция которой позволяет перевозить до шести человек, или модули, оснащенные специальным оборудованием. Легкий многоцелевой вертолет Ка-226Т обладает максимальной взлетной массой 3,6 тонны, способен перевозить до одной тонны полезной нагрузки.

Накануне форума опытный образец Ка-62 принял участие в летной программе международного авиационно-космического салона МАКС-2019 в Жуковском.

Вертолет Ми-171А2 является новейшим представителем семейства вертолетов типа Ми-8/17. Он оснащен интегрированным цифровым пилотажно-навигационным комплексом бортового оборудования КБО-17 («стеклянная кабина»), который позволяет эксплуатировать машину без присутствия инженера на борту, снизив тем самым число членов экипажа до двух человек.

Новые двигатели и несущая система позволили улучшить летно-технические характеристики вертолета, в том числе крейсерскую и максимальную скорость. В зависимости от необходимости Ми-171А2 может выполнять поисково-спасательные, медицинские, транспортные операции, тушить пожары или перевозить пассажиров в любое время суток при температурах от -50 до +50°С.

На ВЭФ-2019 премьер-министр Индии Нарендра Моди встречается с президентом РФ Владимиром Путиным. Предполагается, что в рамках 20-го российско-индийского саммита, который проходит в рамках ВЭФ, будут обсуждаться, в частности, и вопросы военно-технического сотрудничества.

Республика Бурятия, Дальневосточный федеральный округ



 
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