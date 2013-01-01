В Тамбовской области решают проблемы обманутых дольщиков под личным контролем губернатора



Решение проблем участников долевого строительства на территории региона – один из самых актуальных вопросов. Его на личном контроле держит глава администрации области Александр Никитин. А вице-губернатор Арсен Габуев еженедельно встречается с участниками долевого строительства, оказавшимися в трудной ситуации, проводит совещания по достройке проблемных объектов. И сегодня он рассказал журналистам об этой работе.

- Сейчас признаны пострадавшими и включены в реестр 368 участников долевого строительства семи проблемных объектов. Но проблемных домов, на самом деле, больше. Если в целом взять все проблемные объекты и занести «долевиков» в реестр, то мы можем получить около тысячи обманутых дольщиков. И решениями их вопросов, вне зависимости от того, включен человек в этот реестр или нет, мы планомерно занимаемся, - говорит Арсен Габуев.

Следует отметить, что на Тамбовщине утвержден региональный план-график («дорожная карта») по решению проблем пострадавших граждан. А включение их в специальный реестр носит заявительный характер.

Вице-губернатор Арсен Габуев убежден, что к данному вопросу нужно подходить системно, чтобы в дальнейшем не появлялось новых проблемных объектов.

Несмотря на возникающие трудности, Тамбовской области есть, чем гордиться в этом направлении. Так, в 2018 году было завершено строительство долгостроя по улице Агапкина/Победы,14/13. И 109 участников долевого строительства отпраздновали долгожданное новоселье. Четырнадцатиэтажку в северном микрорайоне Тамбова начали строить еще в 2012 году. Однако в 2016-м застройщик - компания «ЦентрЖилСтрой» - неожиданно остановил работы. Люди забили тревогу. Ситуацию взял на личный контроль губернатор Александр Никитин. Застройщика неоднократно привлекали к административной ответственности, а позже возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Благодаря действиям региональной власти строительство удалось возобновить лишь осенью 2017 года. Обязательства достроить дом взяла на себя «АИЖК Тамбовской области».

Хорошим финалом завершились и истории с долгостроями по переулку Звездный, 13Б и Киквидзе, 73В. Первоначально застройщиком выступала все та же компания «ЦентрЖилСтрой» и события развивались по тому же сценарию, что и на Агапкина.

Сейчас завершения своих историй ждут дольщики по Киквидзе, 77Б и ряду других домов.

- У нас есть несколько вариантов решения по каждому проблемному объекту, - подчеркивает вице-губернатор Арсен Габуев.

Возникшие ситуации региональная власть рассматривает и с учетом изменения российского законодательства. С 1 июля 2019 года будут введены новые требования, лишь при соблюдении которых компания сможет приступить к строительству жилого дома. Основные из них – наличие спецсчета в банке, на котором будут храниться деньги участников долевого строительства до ввода объекта в эксплуатацию, так называемое проектное финансирование, а также обязательное страхование объектов строительства.

- Сейчас мы приводим в соответствие документацию дома 77Б по улице Киквидзе. Без этого продолжить строительство данного объекта просто невозможно. Например, на территории Тамбовской области есть две аккредитованные страховые компании и обе они пока не готовы работать с этим домом. Несмотря на все трудности, решение по достройке этого дома обязательно будет найдено. Я думаю, что до конца 2019 – начала 2020 года данный дом мы тоже достроим, - отметил заместитель главы администрации области Арсен Габуев.