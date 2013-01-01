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ИЗМИР

Решаются проблемы инвалидов

Дек 27
Курская область Центральный федеральный округ
Решаются проблемы инвалидов

Недавно в ходе встречи с инвалидами в Российской государственной специализированной академии искусств для людей с ограничением по здоровью президент России Владимир Путин отметил, как меняется отношение общества к проблемам инвалидов. «Становится более зрелым, гуманным и неравнодушным это отношение. Нарушение прав инвалидов, черствость к ним вызывают справедливое осуждение и неприятие граждан.
Представители власти на всех уровнях должны видеть за цифрами программ и планов проблемы конкретных людей, нуждающихся в поддержке», - сказал глава государства.

В Курской области к решению проблем инвалидов подходят ответственно. Подтверждение тому - слова благодарности, которые приходят в адрес руководителей органов исполнительной власти. Так, недавно пришло письмо от Марии Пеховой из Курска, которая благодарит председателя комитета социального обеспечения Светлану Ковалеву за оказание помощи родственнику, ветерану Великой Отечественной войны в получении ходунков. «Думали, что будут проблемы с приобретением ходунков. В комитете социального обеспечения внимательно выслушали, подсказали какие документы необходимо собрать, хотя уже конец года, изыскали средства и в короткий срок ветеран получил ходунки», - говорится в письме.



 
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