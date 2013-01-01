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Региональная политика на Тамбовщине нацелена на активное долголетие и заботу о старшем поколении

Окт 1
Тамбовская область Центральный федеральный округ
Региональная политика на Тамбовщине нацелена на активное долголетие и заботу о старшем поколении

1 октября отмечается Международный день пожилых людей
Региональная политика на Тамбовщине нацелена на активное долголетие и заботу о старшем поколении, которое составляет третью часть населения нашей области. Губернатор Александр Никитин неоднократно подчеркивал, что власть делает всё возможное для улучшения жизненных условий представителей старшего поколения.

В областном управлении социальной защиты и семейной политики рассказали, что для пожилых людей на Тамбовщине существует система льгот. В первом полугодии 2018 года меры по оплате жилого помещения и коммунальных услуг предоставлены более 230 тысячам ветеранов войны и труда. На эти цели израсходован 1 миллиард 250 миллионов рублей. Более 6 тысяч граждан, достигших возраста 70 лет и старше, получили компенсацию расходов на уплату взноса на капитальный ремонт на общую сумму 3,6 миллионов рублей. Субсидию на оплату жилого помещения и коммунальных услуг получили более 23 тысяч человек.

За последние 10 лет около 6 тысяч ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих в Тамбовской области, улучшили жилищные условия. На эти цели направлено более 5 миллиардов рублей за счет средств федерального бюджета. В этом году такую выплату получил 51 ветеран.

Современная демографическая ситуация ставит перед государством и обществом задачи, направленные не только на обеспечение основных потребностей граждан старшего поколения, но и на создание условий для их активного участия в социально-политической жизни. В регионе утвержден межведомственный план первоочередных мероприятий по реализации Стратегии действий в интересах граждан старшего поколения на территории Тамбовской области на 2017 - 2020 годы, направленный на совершенствование системы охраны здоровья граждан старшего поколения, развитие гериатрической службы, формирование условий для организации досуга граждан старшего поколения, развитие современных форм социального обслуживания и рынка социальных услуг.

Управление социальной защиты и семейной политики области регулярно проводит различные мероприятия, которые направлены на поддержку пенсионеров и разнообразие их досуга. К этой работе активно подключается и некоммерческий сектор.

В области широко начали применяться технологии «Стационар на дому» и «Предоставление сиделки». Эти формы услуг обеспечивают квалифицированный уход за гражданами в домашних условиях. С начала года услугами воспользовались 709 человек.

Доступность социальных и медицинских услуг для граждан из отдаленных сельских поселений области обеспечивается специальными мобильными бригадами. Для граждан пожилого возраста действует программа социального туризма: организуются экскурсионные поездки, проводятся тематические экскурсии в музеи и на выставки. Ежегодно пожилые люди участвуют в культурно-образовательных акциях «Ночь в музее» и «Ночь искусств». А с прошлого года на территории области проводятся фестивали творчества пожилых людей «Сиреневый май» для проживающих в интернатах области и «Скажу спасибо я годам!» для граждан, обслуживаемых на дому.

Также в области ведется активная работа по обучению компьютерной грамотности людей старшего поколения. В 2017 году обучены 362 пенсионера, в 2018 году обучение пройдут ещё 358 человек.

Сегодня, в Международный день пожилых людей, уже традиционно по всей области проходят праздничные мероприятия.

В интернатах организованы информационно-разъяснительные встречи с представителями органов государственной власти, Пенсионного фонда России, управления Роспотребнадзора, управления социальной защиты и семейной политики области, управления здравоохранения области, иных государственных организаций, активистами общественных организаций области. В них примут участие более 6 тысяч человек.

В рамках акции «Социальный туризм по родному краю» пожилые люди посетят музей усадьбу Вернадского, храмы Мичуринска и Сампурского района, Мамонтову пустынь. Во всех учреждениях социального обслуживания пройдут литературные и музыкальные вечера, концерты.

Каждое учреждение сферы социальной защиты населения области отмечает этот праздник по-своему, но главной задачей для всех остается особая забота о людях старшего поколения. И Международный день пожилых людей – это прекрасная возможность сказать людям серебряного возраста слова благодарности за их многолетний труд, за вклад в развитие нашей области, за опыт, доброту и мудрость.



 
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