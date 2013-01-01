Регион выполнил задачи по обеспечению продовольственной безопасности



Курские аграрии собрали 5 млн тонн зерна, средняя урожайность зерновых культур достигла 50 центнеров с гектара — результаты работы в сфере агропромышленного комплекса, а также новые задачи стали темой встречи с аграриями, которую провел врио губернатор Курской области Роман Старовойт.

— Аграрный сектор — это одна из сильнейших сторон экономики Курской области. Темпы развития этого сектора выше, чем в среднем по стране. Благодаря вашему профессионализму и вашей самоотдаче регион по объёмам валового производства в АПК занимает третье место в Центральном федеральном округе и десятое место в России, — отметил Роман Старовойт.

В Курской области, несмотря на сложные погодные условия, выполнены поставленные Президентом Владимиром Путиным задачи по обеспечению продовольственной безопасности страны и импортозамещению. В этом году собрано 5 млн тонн зерна, средняя урожайность зерновых составила 50 центнеров с гектара, что позволяет нам занимать второе место в России. Хорошие результаты показывает свеклосахарная отрасль: валовый сбор сахарной свеклы превысил 5 млн тонн. Получено около 1 млн тонн масличных культур, что на 30 процентов больше прошлогоднего результата.

Стабильная работа предприятий мясной отрасли позволила увеличить производство мяса свинины в 1,2 раза, говядины — на 9 процентов. Область на 70 процентов обеспечивает себя сельхозпродукцией и продуктами питания собственного производства, экспортируя значительную их часть в регионы России и зарубежье.

Среди актуальных задач, обозначенных Романом Старовойтом перед сельхозтоваропроизводителями — привлечение инвестиций в строительство маслоэкстракционного завода, оказание господдержки хозяйствам на возмещение части затрат, связанных с внесением мелиорантов в почву. Безусловно, продолжится и техническая модернизация аграрного сектора. На развитие садоводства также будут направлены меры господдержки.

Курские аграрии в 2019 году намерены и дальше наращивать сельскохозяйственное производство, работать над повышением качества продукции. Решению этих задач будет способствовать включение Курской области в пилотный федеральный проект, предполагающий новый механизм господдержки с учетом региональных «точек роста» производства продукции АПК. В ближайшее время в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации будут представлены конкретные предложения.