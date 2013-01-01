Регионы ДФО приняли участие в выставках «Улица Дальнего Востока» и «Дальневосточная деревня» на ВЭФ



Во Владивостоке в рамках юбилейного V Восточного экономического форума (ВЭФ) открылась выставка «Улица Дальнего Востока». Все 11 регионов Дальневосточного федерального округа установили на набережной бухты Аякс павильоны, где представили свои достижения, традиции и потенциальные возможности. Также в рамках выставки дальневосточные фермеры-«гектаристы» открыли экспозицию «Дальневосточная деревня».

Полномочный представитель президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев на торжественном открытии «Улицы Дальнего Востока» подчеркнул важность этой выставки для ДФО. По его словам, она уже пятый год создается для того, «чтобы люди понимали, за что мы любим Дальний Восток, почему мы в него верим». Он сообщил, что в регионе строятся новые предприятия, привлечено более 600 млрд рублей инвестиций, что даёт мощный импульс развитию экономики и социальной инфраструктуры.

Приморский край представил проекты строительства ВКАД, развития Русского острова, создания театрального комплекса на сопке Орлиное гнездо и центра для керлинга. На крыше павильона разместилась смотровая площадка с видом на Русский мост и бухту Аякс.

Павильон Амурской области демонстрирует экспортный потенциал региона, а также крупные инвестпроекты региона, например, строительство канатной дороги между Россией и КНР, создание газохимического кластера и т.д.

Чукотский автономный округ обустроил арт-зону, состоящую из двух островов: зимнего и летнего, где позиционируются Баимский ГОК и приоритетные проекты региона. Зимняя часть представляет собой ледяной айсберг, где представлен еще один важный объект — ПАТЭС (плавучая атомная электростанция).

Павильон Хабаровского края декорирован под уникальный памятник природы края - «Амурские столбы». Зона «Туризм» оформлена в виде точной копии высокогорного озера Медвежье, одной из ключевых природных достопримечательностей региона.

Экспозиция Еврейской АО посвящена 85-летней истории региона, его туристическому и природному потенциалу. Зона «7 инвестиционных проектов» иллюстрирует освоение месторождений, строительство заводов, создание лесопромышленного комплекса.

В павильоне Магаданской области в рамках презентации минерально-сырьевого потенциала Колымы представлены муляжи уникальных самородков «Золотой великан» и «Мефистофель».

Сахалин организовал виртуальный полет на параплане и возможность имитировать на тренажере катание на горных лыжах. Павильон островного региона сооружен в виде кита и газовоза.

Павильон Камчатки, построенный в виде гигантского краба, представил основные проекты региона, народные промыслы. Туристические возможности демонстрирует интерактивная панорама природы полуострова с высоты аэрополета - с медведями, вулканами, гейзерами.

Самой активной и зажигательной на «Улице» была Якутия – в течение всего дня на сцене исполняли народные танцы, песни. Кроме того, в павильоне организована выставка-продажа изделий из драгоценных камней и бивней мамонта.

Впервые участие в выставке в качестве субъектов ДФО принимают Забайкальский край и Республика Бурятия. Посетители павильона Бурятии могут увидеть вертолет Ка-226Т и новейший Ми-171А2 производства Улан-Удэнского авиазавода. Также республика презентует уникальные традиции тибетской медицины.

Забайкалье представило инфо-блоки об экономическом развитии региона и инвестиционных проектах, экспортном потенциале, туристических возможностях края.

В рамках выставки «Улица Дальнего Востока» также начала свою работу экспозиция «Дальневосточная деревня», которую торжественно открыли полпред президента в ДФО Юрий Трутнев, министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов, губернатор Приморья Олег Кожемяко и руководители регионов.

Фермеры, которые получили земельные участки по программе «Дальневосточный гектар», представили участникам V Восточного экономического форума (ВЭФ) свою продукцию - мед, травяные чаи, мороженое, березовый сок, а также сувенирные изделия из бересты и других натуральных материалов.

«Наша экспозиция представляет результаты программы «Дальневосточный гектар» через реальные истории людей. Все многообразие видов деятельности, новаторские проекты и живой интерес в глазах – это создает динамичную атмосферу нашей экспозиции», —отметил генеральный директор Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке Сергей Ховрат.

Выставки во Владивостоке будут работать до 8 сентября.

Приморский край, Дальневосточный федеральный округ