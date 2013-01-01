Регионы ДФО приняли участие в выставках «Улица Дальнего Востока» и «Дальневосточная деревня» на ВЭФ
Во Владивостоке в рамках юбилейного V Восточного экономического форума (ВЭФ) открылась выставка «Улица Дальнего Востока». Все 11 регионов Дальневосточного федерального округа установили на набережной бухты Аякс павильоны, где представили свои достижения, традиции и потенциальные возможности. Также в рамках выставки дальневосточные фермеры-«гектаристы» открыли экспозицию «Дальневосточная деревня».
Приморский край представил проекты строительства ВКАД, развития Русского острова, создания театрального комплекса на сопке Орлиное гнездо и центра для керлинга. На крыше павильона разместилась смотровая площадка с видом на Русский мост и бухту Аякс.
Павильон Амурской области демонстрирует экспортный потенциал региона, а также крупные инвестпроекты региона, например, строительство канатной дороги между Россией и КНР, создание газохимического кластера и т.д.
Чукотский автономный округ обустроил арт-зону, состоящую из двух островов: зимнего и летнего, где позиционируются Баимский ГОК и приоритетные проекты региона. Зимняя часть представляет собой ледяной айсберг, где представлен еще один важный объект — ПАТЭС (плавучая атомная электростанция).
Павильон Хабаровского края декорирован под уникальный памятник природы края - «Амурские столбы». Зона «Туризм» оформлена в виде точной копии высокогорного озера Медвежье, одной из ключевых природных достопримечательностей региона.
Экспозиция Еврейской АО посвящена 85-летней истории региона, его туристическому и природному потенциалу. Зона «7 инвестиционных проектов» иллюстрирует освоение месторождений, строительство заводов, создание лесопромышленного комплекса.
В павильоне Магаданской области в рамках презентации минерально-сырьевого потенциала Колымы представлены муляжи уникальных самородков «Золотой великан» и «Мефистофель».
Сахалин организовал виртуальный полет на параплане и возможность имитировать на тренажере катание на горных лыжах. Павильон островного региона сооружен в виде кита и газовоза.
Павильон Камчатки, построенный в виде гигантского краба, представил основные проекты региона, народные промыслы. Туристические возможности демонстрирует интерактивная панорама природы полуострова с высоты аэрополета - с медведями, вулканами, гейзерами.
Самой активной и зажигательной на «Улице» была Якутия – в течение всего дня на сцене исполняли народные танцы, песни. Кроме того, в павильоне организована выставка-продажа изделий из драгоценных камней и бивней мамонта.
Впервые участие в выставке в качестве субъектов ДФО принимают Забайкальский край и Республика Бурятия. Посетители павильона Бурятии могут увидеть вертолет Ка-226Т и новейший Ми-171А2 производства Улан-Удэнского авиазавода. Также республика презентует уникальные традиции тибетской медицины.
Забайкалье представило инфо-блоки об экономическом развитии региона и инвестиционных проектах, экспортном потенциале, туристических возможностях края.
В рамках выставки «Улица Дальнего Востока» также начала свою работу экспозиция «Дальневосточная деревня», которую торжественно открыли полпред президента в ДФО Юрий Трутнев, министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов, губернатор Приморья Олег Кожемяко и руководители регионов.
Фермеры, которые получили земельные участки по программе «Дальневосточный гектар», представили участникам V Восточного экономического форума (ВЭФ) свою продукцию - мед, травяные чаи, мороженое, березовый сок, а также сувенирные изделия из бересты и других натуральных материалов.
«Наша экспозиция представляет результаты программы «Дальневосточный гектар» через реальные истории людей. Все многообразие видов деятельности, новаторские проекты и живой интерес в глазах – это создает динамичную атмосферу нашей экспозиции», —отметил генеральный директор Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке Сергей Ховрат.
Выставки во Владивостоке будут работать до 8 сентября.
Приморский край, Дальневосточный федеральный округ
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