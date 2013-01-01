Регионы ДФО представили президенту РФ Владимиру Путину запуск предприятий в режиме видеоконференции



Во Владивостоке Президент России Владимир Путин на площадке Восточного экономического форума осмотрел выставку территорий опережающего развития Дальневосточного федерального округа (ДФО). В режиме видеоконференции ему представили запуск ряда новых объектов, в том числе: горноперерабатывающего комплекса на серебряном месторождении «Вертикальное» в Якутии, пассажирского терминала аэропорта в Хабаровске, а также рыбоперерабатывающего завода на острове Шикотан.

Во время видеоконференции Владимир Путин поздравил руководителей и работников рыбоперерабатывающего завода с его открытием.

Кроме того, глава государства ознакомился с ходом строительства газоперерабатывающего и газотехнического кластера в Амурской области, который должен войти в пятерку крупнейших производителей полиэтилена после его запуска в 2024 году.

Владимир Путин осмотрел стенд по промышленному и социально-экономическому развитию Дальневосточного федерального округа с презентацией новых инициатив по его развитию. Президента РФ сопровождали полпред в ДФО Юрий Трутнев и министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов, который доложил о проекте ипотеки под 2% годовых для получателей «дальневосточного гектара» и новых инициативах по развитию сельского хозяйства на территориях Дальнего Востока.

Кроме того, глава государства ознакомился с интернет-сервисом для лесной отрасли, в частности, с проектом создания «планшета лесничего», на который будет выводиться актуальная информация по лесному хозяйству. Президент поддержал эту инициативу.

Приморский край, Дальневосточный федеральный округ