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ИЗМИР

Реализация президентских инициатив в Железногорской городской больнице №2

Янв 17
Курская область Центральный федеральный округ
Реализация президентских инициатив в Железногорской городской больнице №2

Окончание 2017 года для горбольницы ознаменовалось сразу несколькими хорошими новостями.Во-первых, в рамках реализации программы «Комплексное развитие моногорода Железногорск» завершен капитальный ремонт регистратуры поликлиники. За счет увеличения площади зона регистрации и ожидания стала комфортнее, расписание и полезную информацию посетители могут увидеть на мониторах, появились элементы навигации в виде указателей и информационных табло, запись на приём к врачам можно сделать через инфомат.
Удобства почувствовали и маломобильные группы граждан: капитально отремонтирован пандус, оборудован туалет для инвалидов, приобретен специальный лестничный подъёмник для колясочников, установлена кнопка вызова персонала для обслуживания лиц с ограниченными возможностями. Капитальный ремонт на сумму более 3 млн руб. выполнен за счёт средств УК «Металлоинвест».

А за счёт средств областного бюджета в сумме более 5 млн руб., выделенных в рамках реализации целевой программы «Развитие здравоохранения Курской области», произведен капитальный ремонт приёмного отделения. Удалось реализовать сразу несколько нововведений, которые обязательно улучшат качество и доступность оказываемой экстренной и неотложной помощи: выделены зоны регистрации и ожидания пациентов, разделены функции медицинских и немедицинских работников; появились дополнительные помещения, что позволит разделить потоки больных, нуждающихся в экстренной, плановой и неотложной помощи; организована палата временного пребывания. Все это позволит сократить сроки пребывания больных в приёмном отделении на 10-15 процентов. Данный факт имеет немаловажное значение, учитывая, что количество обратившихся в приёмное отделение больницы год от года только увеличивается.

Отделение скорой помощи получило два новейших автомобиля класса В на базе «Газель». Машины уже оснащены всем необходимым для оказания квалифицированной медицинской помощи выездными врачебными и фельдшерскими бригадами. Одна «скорая» получена по программе «Комплексное развитие моногорода Железногорск», вторая - в соответствии с президентским планом, благодаря которому начинает формироваться система поэтапного обновления парка скорой помощи – за последние два года на баланс отделения уже поступило четыре новых машины.



 
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