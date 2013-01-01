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ИЗМИР

Развивается сотрудничество Курской области и Республики Беларусь

Янв 17
Курская область Центральный федеральный округ
Развивается сотрудничество Курской области и Республики Беларусь

Новые документы о сотрудничестве в разных сферах были заключены в ходе визита делегации Курской области во главе с губернатором Курской области Александром Михайловым в Белоруссию в декабре 2017 года.
Были подписаны соглашения: между администрацией Курской области и Минским городским исполнительным комитетом о торгово-экономическом, научно-техническом и гуманитарном сотрудничестве; о сотрудничестве между Обоянским районом Курской области и Дятловским районом Гродненской области; между ФГБОУ ВО «Юго-Западный университет» и учреждением образования «Белорусская государственная академия связи»; между ФГБОУ ВО «Курский государственный университет» и ГОРУП «Центр международных связей» Министерства образования Республики Беларусь. Также подписи были поставлены под протоколом десятого заседания Совместной рабочей группы по развитию сотрудничества Курской области и Республики Беларусь.

В ходе многочисленных переговоров речь шла о создании в Курской области Торгового дома по реализации техники Минского тракторного завода и гранулированного хлористого калия; поставок в Курскую область белорусского гранитного щебня для ремонта автомобильных дорог и производства железобетонных конструкций, разработке и производстве совместной продукции ООО «СовтестАТЕ» и белорусского предприятия «Планар».

Обсуждались также вопросы дальнейшего взаимодействия по поставке белорусской техники, проведения испытаний белорусской сельскохозяйственной техники на территории Курской области, сотрудничества в развитии олимпийских видов спорта, в сфере инновационной деятельности и возможности использования белорусскими предприятиями инновационных разработок ЮЗГУ, а также повышения эффективности международного сотрудничества с вузами Республики Беларусь.



 
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