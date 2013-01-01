Развивается сотрудничество Курской области и Республики Беларусь
Новые документы о сотрудничестве в разных сферах были заключены в ходе визита делегации Курской области во главе с губернатором Курской области Александром Михайловым в Белоруссию в декабре 2017 года.
В ходе многочисленных переговоров речь шла о создании в Курской области Торгового дома по реализации техники Минского тракторного завода и гранулированного хлористого калия; поставок в Курскую область белорусского гранитного щебня для ремонта автомобильных дорог и производства железобетонных конструкций, разработке и производстве совместной продукции ООО «СовтестАТЕ» и белорусского предприятия «Планар».
Обсуждались также вопросы дальнейшего взаимодействия по поставке белорусской техники, проведения испытаний белорусской сельскохозяйственной техники на территории Курской области, сотрудничества в развитии олимпийских видов спорта, в сфере инновационной деятельности и возможности использования белорусскими предприятиями инновационных разработок ЮЗГУ, а также повышения эффективности международного сотрудничества с вузами Республики Беларусь.
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|17 Янв:
|17 Янв:
|17 Янв:
|17 Янв:
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