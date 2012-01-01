Рабочая встреча с губернатором Курской области Александром Михайловым



31 января состоялась рабочая встреча полномочного представителя Президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе Алексея Гордеева с губернатором Курской области Александром Михайловым.

Обсуждалась социально-экономическая ситуация в регионе.

Алексей Гордеев отметил успехи Курской области в развитии промышленности и сельского хозяйства. С 2012 по 2017 годы объем инвестиций в региональный промышленный комплекс, в том числе в создание новых производств, составил 165 млрд рублей. Объем промышленного производства за шесть лет (2012-2017 гг.) в области составил 24,5%, в том числе по итогам 2017 года индекс промышленного производства составил 103,1%. Приток инвестиций в аграрный сектор идет не менее интенсивно. На сегодняшний день в Курской области работают 105 животноводческих площадок, из них 93 специализируется на производстве мяса (свинины, птицы, розовой телятины) и 12 – на производстве молока, каждый год в строй вводится несколько новых. В 2017 году произведено 5,4 млн тонн зерна. Это самый большой намолот за всю историю Курской области.

В ходе встречи особое внимание уделили поручениям Главы государства в социальной сфере.

В рамках реализации «майских» указов в Курской области полностью ликвидирована очередность детей в возрасте от 3 до 7 лет в детские сады. За 6 лет создано более 13,5 тыс. дополнительных мест в дошкольных учреждениях. Решается вопрос обеспечения услугами дошкольного образования детей в возрасте до 3-х лет. Благодаря строительству и реконструкции школ, постепенно сокращается количество образовательных учреждений, учащихся в две смены.

Развитие системы здравоохранения Курской области позволило снизить смертность от всех причин на 6,7 %.