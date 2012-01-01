Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
01 ФЕВ, 16:53 МСК
USD (ЦБ)    56,2613
EUR (ЦБ)    69,7921
Подпишись на рассылку КС
ИЗМИР

Рабочая встреча с губернатором Курской области Александром Михайловым

Фев 1
Курская область Центральный федеральный округ
Рабочая встреча с губернатором Курской области Александром Михайловым

31 января состоялась рабочая встреча полномочного представителя Президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе Алексея Гордеева с губернатором Курской области Александром Михайловым.
Обсуждалась социально-экономическая ситуация в регионе.

Алексей Гордеев отметил успехи Курской области в развитии промышленности и сельского хозяйства. С 2012 по 2017 годы объем инвестиций в региональный промышленный комплекс, в том числе в создание новых производств, составил 165 млрд рублей. Объем промышленного производства за шесть лет (2012-2017 гг.) в области составил 24,5%, в том числе по итогам 2017 года индекс промышленного производства составил 103,1%. Приток инвестиций в аграрный сектор идет не менее интенсивно. На сегодняшний день в Курской области работают 105 животноводческих площадок, из них 93 специализируется на производстве мяса (свинины, птицы, розовой телятины) и 12 – на производстве молока, каждый год в строй вводится несколько новых. В 2017 году произведено 5,4 млн тонн зерна. Это самый большой намолот за всю историю Курской области.

В ходе встречи особое внимание уделили поручениям Главы государства в социальной сфере.

В рамках реализации «майских» указов в Курской области полностью ликвидирована очередность детей в возрасте от 3 до 7 лет в детские сады. За 6 лет создано более 13,5 тыс. дополнительных мест в дошкольных учреждениях. Решается вопрос обеспечения услугами дошкольного образования детей в возрасте до 3-х лет. Благодаря строительству и реконструкции школ, постепенно сокращается количество образовательных учреждений, учащихся в две смены.

Развитие системы здравоохранения Курской области позволило снизить смертность от всех причин на 6,7 %.



 
«Узнай, страна!» / ПОСЛЕДНИЕ СОБЫТИЯ ФЕДЕРАЦИИ
Курская область:
1 Фев:
1 Фев:
1 Фев:
Центральный федеральный округ:
1 Фев:
1 Фев:
1 Фев:
РОССИЯ:
1 Фев:
1 Фев:
1 Фев:


▪ Последние публикации на сайте ▪

Статьи

Против следственного произвола. О чем говорит новое «дело врачей» и реакция на них власти и общества

Против следственного произвола. О чем говорит новое «дело врачей» и реакция на них власти и общества
Политика

Ковровая бомбардировка российской элиты? В чем смысл «кремлевского доклада» США

Ковровая бомбардировка российской элиты? В чем смысл «кремлевского доклада» США
Политика 2

Волна вооруженных нападений в школах. «Что творится на моей земле»?

Волна вооруженных нападений в школах. «Что творится на моей земле»?
Эволюция и человек

«Дохлая лошадь, на которой не поедешь». Подорвут ли санкции США обороноспособность России?

«Дохлая лошадь, на которой не поедешь». Подорвут ли санкции США обороноспособность России?
Интервью и комментарии

Узнай, страна

Тамбовчане совместят приятное с полезным на праздниках «Выходи гулять»

Тамбовчане совместят приятное с полезным на праздниках «Выходи гулять»

4,5 миллиарда инвестиций вложено за десять лет в модернизацию комбината «Курскхимволокно»

4,5 миллиарда инвестиций вложено за десять лет в модернизацию комбината «Курскхимволокно»

Новости компаний

Сергей Катырин: Для ТПП РФ сотрудничество с Росстандартом относится к числу приоритетов

Сергей Катырин: Для ТПП РФ сотрудничество с Росстандартом относится к числу приоритетов

Виолетта Комиссарова: Необходимо создать долгосрочную программу поддержки экспорта

Виолетта Комиссарова: Необходимо создать долгосрочную программу поддержки экспорта

Новости СМИ

Новости дня

16:45 Системно значимые банки будут согласовывать с ЦБ смену контролирующего акционера Системно значимые банки будут согласовывать с ЦБ смену контролирующего акционера
«Как будто еще раз выиграли». Спортивный арбитражный суд оправдал 28 российских олимпийцев и вернул России первое место в Сочи
«Как будто еще раз выиграли». Спортивный арбитражный суд оправдал 28 российских олимпийцев и вернул России первое место в Сочи
16:30 По данным Росстата рост ВВП России в 2017 году составил 1,5% По данным Росстата рост ВВП России в 2017 году составил 1,5%
16:18 В Средиземноморье началась новая миграционная оперция Евросоюза "Фемида" В Средиземноморье началась новая миграционная оперция Евросоюза "Фемида"

Узнай страна!

19:13 Тамбовчане совместят приятное с полезным на праздниках «Выходи гулять» Тамбовчане совместят приятное с полезным на праздниках «Выходи гулять»
«За себя и за того парня». За что Путин извинился перед олимпийцами?
«За себя и за того парня». За что Путин извинился перед олимпийцами?
18:32 4,5 миллиарда инвестиций вложено за десять лет в модернизацию комбината «Курскхимволокно» 4,5 миллиарда инвестиций вложено за десять лет в модернизацию комбината «Курскхимволокно»
11:44 Омских предпринимателей бесплатно обучили основам экспортной деятельности Омских предпринимателей бесплатно обучили основам экспортной деятельности
31 ЯНВ, 20:14 Тургеневский год
26 ЯНВ, 12:56 Гранты из президентского фонда получат проекты из Удмуртской Республики Гранты из президентского фонда получат проекты из Удмуртской Республики
25 ЯНВ, 13:24 Российские туристы смогут пройти оздоровительные курсы в Тайланде Российские туристы смогут пройти оздоровительные курсы в Тайланде

Новости компаний

14:50 Сергей Катырин: Для ТПП РФ сотрудничество с Росстандартом относится к числу приоритетов Сергей Катырин: Для ТПП РФ сотрудничество с Росстандартом относится к числу приоритетов

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
МЭЛТОР - мастер электронных торгов
Капитал страны
ВКонтакте Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter