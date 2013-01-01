Рабочая поездка Романа Старовойта в Суджанский район



Там Роман Старовойт встретился с руководством муниципального образования и ООО «Экопол» - региональным оператором по обращению с ТКО в Юго-Западной зоне, а также жителями района.

Изменения в федеральном законодательстве, регулирующие эту сферу, вступили в силу совсем недавно. В регионе была принята нормативная база и заключены контракты с региональными операторами. Но начало реализации этих новых законодательных инициатив выявило ряд проблемных моментов. Именно о них сегодня врио губернатора рассказали жители Суджанского района. Люди хотят знать, как формировались тарифы и нормативы потребления мусора, и высказывают недовольство работой регионального оператора.

- В этой части очевидны наши недоработки, - считает Роман Старовойт. - Необходимо было проводить разъяснительную работу и все подготовительные мероприятия в более открытом режиме. Потому что по факту получилось, что жители получили новые платежные документы с тарифами, которые существенно превышают ранее ими оплачиваемые. И это, безусловно, вызывает недовольство и справедливое негодование.

Инициативной группе суджан глава региона пообещал, что в кратчайшие сроки детально разберется в ситуации и во время следующей встречи расскажет о принятых решениях.

Планируется, что обсуждение этого вопроса продолжится в Щиграх, где также существует аналогичная проблема. Это прозвучало в ходе совещания с главами муниципальных образований, которое прошло в режиме ВКС.

- Я посмотрю, как там обстоят дела со сбором и утилизацией мусора. Есть заявления о том, региональный оператор недостаточно техники выводит на улицы, в местах сбора отходов формируется кучи мусора, которые вывозятся несвоевременно. Это отрицательно влияет на экологическую ситуацию. Ну и элементарно вызывает недовольство жителей, - сказал Роман Старовойт.

Врио губернатора считает, что на местах необходимо усилить разъяснительную работу с жителями, рассказать каждому об изменениях в законодательстве, путях формирования тарифов и нормативов. Особенно это касается региональных операторов, потому как куряне жалуются, что здесь в абонентских отделах работают люди, которые ведут работу в грубой форме и ультимативном порядке, элементарно не могут приветливо встречать посетителей, давать разъяснения по заключаемым договорам. Руководству региональных операторов было дано поручение провести кадровые изменения и соответствующую работу с персоналом и, чтобы общение с потребителями впредь велась в культурной и доступной форме.

Еще одна тема, которая обсуждалась в ходе видеоконференции с главами районов, – начало отопительного сезона в Курской области. Он стартовал с 27 сентября.

- Я заслушал доклады из районных центов Курской области. На сегодняшний день почти вся система ЖКХ готова к отопительному сезону. Есть небольшие недоделки, но они в рабочем порядке устраняются и никак не повлияют на температуру в домах наших земляков, - резюмировал Роман Старовойт.