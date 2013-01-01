Путин одобрил идею строительства нового порта в Калининградской области



Президент РФ Владимир Путин поддержал проект строительства глубоководного морского порта в поселке Янтарный Калининградской области. В структуру порта войдут контейнерный терминал на 35 млн тонн, терминал наливных грузов мощностью 4,9 млн тонн и другие объекты. Инвестиции в строительство морского порта мощностью 48 млн тонн оцениваются в 200 млрд рублей, из которых 50 млрд рублей - предполагаемая господдержка.

К 1 июля руководство региона представит в Правительство РФ бизнес-план строительства порта, а к 1 сентября должно быть получено заключение о возможности участия государства в проекте и привлечения зарубежных инвесторов.

Для Калининградской области развитие портовой транспортной инфраструктуры имеет глобальное значение: как для поддержания полноценного транспортного сообщения региона с основной территорией России, так и для обслуживания российских экспортно-импортных перевозок и транзитных грузопотоков других государств, прежде всего, в связи с растущей заинтересованностью азиатских партнеров в транзите грузов при участии РФ.

В последние несколько лет Россией взят курс на переориентацию транзита грузов. Если раньше они в основном переправлялись через порты стран Прибалтики, то теперь – большей частью переходят в порты России на Балтике. В связи с этим проект строительства морского порта в регионе считается приоритетным и перспективным.

В прошлом году в Калининградской области уже началось строительство международного круизного грузопассажирского терминала, который будет расположен в городе Пионерском. Планируется, что годовой грузооборот здесь составит не менее 80 тысяч грузовых единиц.

Калининградская область, Северо-Западный федеральный округ