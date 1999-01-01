Путь из Москвы в Санкт-Петербург стал на три часа короче



Сегодня в полночь откроется автомобильное движение по платному участку на 58-97 км в обход Солнечногорска и Клина на новой скоростной дороге М11.

Еще вчера состоялось торжественное открытие и тестирование грузовиками этого участка автомагистрали, которую называют «Новой Ленинградкой». На участке построено три транспортные развязки, дорога оснащена разделяющими встречные направления барьерами. На всем протяжении обхода Солнечногорска и Клина теперь действует четырехполосное движение и практически везде можно развивать скорость до 130 километров в час, только на подъезде к Клину могут быть ограничения 90 километров в час. Благодаря этому автомобилисты смогут объехать пробки и сэкономить в пути около трех часов.

Проезд по новому участку трассы М-11 "Москва - Санкт-Петербург" в обход Солнечногорска и Клина обойдется владельцам легковых автомобилей в сто рублей, а тем, у кого есть транспондер - в 80 рублей.

«С запуском этой трассы совсем другая транспортная ситуация будет и на Ленинградском шоссе, и в наших городах Солнечногорске и Клине. На подъезде к ним старая Ленинградка стояла почти круглосуточно, затягивая выхлопными газами близлежащие жилые районы. Теперь М-11 уведет отсюда движение транзитного транспорта и триста тысяч жителей этих муниципалитетов вздохнут свободнее», - подчеркнул губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Автомагистраль М-11 строится с 2010 года. В 2014-м были открыты для движения участки с 15-го по 58-й километр от Москвы до Солнечногорска в обход Вышнего Волочка. В конце 2017 года ввели в эксплуатацию участок в обход Торжка, в июне нынешнего года открыто движение в Тверской и Новгородской областях. Все 669 километров трассы М-11 ГК "Автодор" планируют сдать к началу 2019 года.

Московская область, Центральный федеральный округ