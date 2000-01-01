Прошел первый онлайн диалог с руководителем комитета здравоохранения Курской области



Вчера в социальной сети Вконтакте состоялся первый онлайн диалог с председателем комитета здравоохранения Ольгой Новиковой, руководителями и сотрудниками региональных учреждений здравоохранения.

В ходе прямого общения, которое длилось 1,5 часа, курянами было задано более 80 вопросов и написано более 164 комментариев. В основном они касались качества и доступности оказания медицинской помощи, обеспечения льготными лекарственными препаратами, диспансеризации и вакцинации, записи специалистов через портал Госуслуг и др.

- Не скрою, что было какое-то опасение и тревога, как это будет проходить, справимся или нет. Но фактическое действие показало, что все прошло хорошо. Как оказалось, можно разговаривать на расстоянии друг с другом, не получая официальных писем. И у меня только слова благодарности в адрес не только курян, которые включились в наше онлайн общение, но и специалистов медицинских организаций, которые подключились и отвечали на поступающие вопросы. После новогодних праздников в следующем году мы попытаемся продолжить такую практику общения, - подчеркнула Ольга Новикова.

- Мы бы не смогли ответить на такое количество вопросов, если бы с нами на прямой линии не находились руководители и просто медицинские специалисты лечебных учреждений. В планах провести подобный онлайн диалог с руководителями ЖКХ, - отметила председатель комитета информации и печати Наталья Лымарь.

К сожалению, за то время, которое было отведено, не удалось ответить на все поступающие вопросы, поэтому была создана отдельная тема в официальной группе пресс-службы Администрации Курской области «Вопросы к здравоохранению» https://vk.com/topic-155298489_36387517, где будут в течение нескольких дней даны ответы от руководителей и сотрудников лечебных учреждений.