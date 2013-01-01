Проект «Умный город» позволит изменить качество жизни жителей Котовска
Администрация Котовска совместно с компанией «Ростелеком» планируют реализовать пилотный «Умный город». Его концепция предполагает долгосрочное развитие электронных сервисов на базе городского портала, который будет запущен с учетом интересов всех групп населения. Подробности проекта доложили на оперативном совещании губернатору Александру Никитину.
«Умный город» подразумевает новые подходы к учету энергоресурсов, мониторингу окружающей среды, состоянию воздуха, качества воды. С помощью современных технологий все эти параметры можно будет отслеживать в реальном режиме времени. Городская администрация сможет отслеживать аварии на сетях, контролировать расход энергоресурсов.
Для безопасного передвижения на дорогах планируется установить светофоры с цифровыми индикаторами и солнечными батареями, а также светодиодные полосы безопасности. В случае, если кому-либо из жителей понадобиться помощь стражей правопорядка, они смогут оперативно связаться с полицией через специальные терминалы, оснащенные голосовым регистратором и видеокамерами.
В отделе внутренних дел планируется внедрение аппаратно-программного комплекса видеонаблюдения на 6 объектах города с применением цифровых IP-камер и современных средств видеоаналитики, что позволит контролировать ключевые точки города, пожароопасные направления и оптимизировать работу служб ЖКХ в части вывоза ТБО.
Стоимость проекта составляет 34,77 миллиона рублей. Губернатор Александр Никитин отметил, что данный проект представляет интерес и необходимо использовать имеющиеся технические ресурсы. Отдельно будет рассмотрен вопрос об оказании поддержки данному проекту из областного бюджета.
В рамках проекта «Умный город» предполагается и запуск программы повышения уровня цифровой грамотности населения. Александр Никитин обратил внимание на ее актуальность и поручил рассмотреть возможность организации аналогичного обучения и на других территориях.
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