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Пенсионная реформа

Проект «Школа Росатома» подарил ученикам Курчатова грандиозный праздник «Свет знаний!»

Сен 6
Курская область Центральный федеральный округ
Проект «Школа Росатома» подарил ученикам Курчатова грандиозный праздник «Свет знаний!»

На торжественные линейки в школы города пришли представители Курской АЭС, пожелав всем успешного учебного года, а старшеклассникам – определиться с выбором дальнейшего пути.
На торжественные линейки в школы города пришли представители Курской АЭС, пожелав всем успешного учебного года, а старшеклассникам – определиться с выбором дальнейшего пути.

В этом году первый звонок прозвучал для 448 первоклассников Курчатова. Вместе с другими учениками они приняли участие в торжественном шествии по проспекту Коммунистическому. На площади Свободы под бурные овации родителей, педагогов и горожан ребята отпустили в небо воздушные шары шести цветов – по количеству школ, принявших участие в шествии.

«Символично, что с этого замечательного праздника «Свет знаний!» в нашем городе начинается конкурс на лучший месячникРосатома в рамках проекта «# РОСАТОМВМЕСТЕ», объединяющего социальные проекты госкорпорации. Мы вместе строим будущее, стремимся к новым знаниям и вершинам. Мы производим электричество, даём людям свет и тепло», – подчеркнул и.о. директора Курской АЭСАлександр Увакин.

На городском празднике «Свет знаний!» работали игровые и образовательные площадки. «Ярмарка городских возможностей» познакомила участников с возможностями дополнительного образования в городе, продемонстрировав занятия творческих кружков и спортивных секций. Ученики городских школ самостоятельно представляли свои демонстрационные проекты: робототехнические конструкции, работу естественно-научной лаборатории, студию 3D-моделирования, лабораторию по изучению окружающей среды. А юные журналисты телестудии «Парус» снимали репортаж о празднике. Все эти возможности дети получили благодаря отраслевым проектам Росатома.



 
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