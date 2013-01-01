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Проект «Лидеры Тамбовщины» - настоящее событие года

Дек 27
Тамбовская область Центральный федеральный округ
Проект «Лидеры Тамбовщины» - настоящее событие года

Событием года глава администрации Тамбовской области Александр Никитин назвал реализацию проекта «Лидеры Тамбовщины».
- Результаты реализации этого конкурса в регионе превзошли все мои ожидания, - сказал губернатор, подводя итоги уходящего года. - Участники проекта продемонстрировали свой многогранный потенциал. Теперь эту созидательную энергию нужно направить на благо Тамбовского края.

Напомним, в марте текущего года на форуме «Лидеры Тамбовщины» был дан старт одноименному проекту, созданному по аналогии со всероссийским конкурсом «Лидеры России». Тамбовская область стала одним из немногих регионов, кто поддержал тренд по адаптации конкурса. Проект нацелен на выявление, развитие и поддержку перспективной молодежи, обладающей высоким уровнем развития лидерских качеств и управленческих компетенций.

- Конкурс «Лидеры Тамбовщины» поспособствовал развитию института наставничества в нашем регионе, - отметил Александр Никитин. - Благодаря живому общению участников конкурса с лучшими представителями тамбовского бизнеса, власти и общественных организаций идет процесс передачи профессиональных навыков. Это удачный опыт выявления и поддержки талантливой молодежи. Все полуфиналисты вошли в кадровый управленческий резерв Тамбовской области.

Конкурс «Лидеры Тамбовщины» вызвал большой интерес со стороны других регионов. Их представители выразили желание перенять тамбовский опыт реализации проекта.



 
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