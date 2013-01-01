Продолжается сотрудничество курских и белорусских вузов



Целый ряд договоренностей по продолжению взаимодействия были достигнуты в ходе визита делегации Курской области во главе с губернатором Александром Михайловым в Белоруссию в декабре 2017 года.

В частности ректор ЮЗГУ Сергей Емельянов встретился с руководством Белорусского государственного университета. Обсуждались вопросы продолжения работы в области разработки студенческих спутников, создания совместных образовательных программ и публикаций научных трудов, академического обмена студентами и преподавателями. Подобное сотрудничество будет развиваться между Курской ГСХА и Белорусским государственным аграрным техническим университетом. Кроме того, вузами будет разработан цикл лекций для студентов вузов инженерных направлений подготовки, который будет читаться в онлайн-режиме профессорами КГСХА и Белорусского ГАТУ.

Ректор КГУ Александр Худин договорился с директором Центра международных связей Министерства образования Республики Беларусь об осуществлении академического обмена студентами.

По итогам проведенных переговоров ректора КГМУ Виктора Лазаренко и ректора Белорусского государственного медицинского университета Анатолия Сикорского принято решение о разработке и реализации совместных научно-исследовательских программ в области онкологии и мультифакториальной патологии с активным привлечением ресурсного обеспечения и возможностей КГМУ.