Приморская ТПП вступила в Конфедерацию ТПП стран АТР

ТПП России поздравляет Приморскую торгово-промышленную палату со вступлением в Конфедерацию ТПП стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Это – закономерный результат большой и целенаправленной работы.

В июне 2018 года региональная Палата успешно организовала Президентский визит CACCI во Владивосток. В его рамках прошли продуктивные переговоры с руководством края по вопросам торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между Приморским краем и странами АТР и роли торгово-промышленных палат в этом процессе.

Учитывая положительные отклики членов делегации, в адрес Приморской ТПП поступило приглашение на ежегодную конференцию CACCI в Стамбуле в ноябре 2018 года.

Участие в конференции стало своего рода бенефисом Палаты:

на специальной сессии Приморская ТПП провела презентацию экономического и инвестиционного потенциала края, а также возможностей для расширения внешнеторгового, внешнеэкономического и гуманитарного сотрудничества Приморья со странами-членами CACCI.

Приморская ТПП победила в конкурсе CACCI в номинации «Лучшая торгово-промышленная палата Азиатско-Тихоокеанского региона» в категории «Малая ТПП».

По итогам своего участия в конференции Приморская ТПП приняла решение о вступлении в Конфедерацию ТПП стран АТР.

Новый статус в CACCI позволит не только Приморской ТПП, но и членским организациям выйти на новый уровень сотрудничества с партнерами из стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

Региональным палатам необходимо взять на вооружение успешный опыт Приморской ТПП и активно использовать площадку CACCI для выхода на Азиатско-Тихоокеанский регион.

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Конфедерация ТПП стран АТР основана в 1966 году. На сегодняшний день в нее входят национальные торгово-промышленные палаты и предприятия ряда экономик Азии (кроме КНР) и западной части Тихого океана, в том числе Австралии, Бангладеш, Брунея, Вьетнама, Грузии, Индии, Индонезии, Ирана, Камбоджи, Непала, Новой Зеландии, Малайзии, Монголии, Пакистана, России, Сингапура, Тайваня, Таиланда, Турции, Узбекистана, Филиппин, Шри-Ланки, Республики Корея, Японии и некоторых других стран и территорий.

Деятельность Конфедерации направлена на выстраивание диалога палат и предпринимателей, организацию взаимодействия с властями стран региона, а также оказание содействия развитию предпринимательства и подъему экономической активности в регионе.

Под эгидой CACCI действуют 12 профильных советов: по содействию развитию торговли, химической промышленности, строительству, продовольствию и сельскому хозяйству, здравоохранению и образованию, информационно-коммуникационным технологиям и др.