Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
05 МАР, 12:03 МСК
USD (ЦБ)    65,7956
EUR (ЦБ)    74,7438

05 МАР, 12:03 МСК
USD (ЦБ)    65,7956
EUR (ЦБ)    74,7438

Приморская ТПП вступила в Конфедерацию ТПП стран АТР

Мар 5
ТПП РФ
Приморская ТПП вступила в Конфедерацию ТПП стран АТР
ТПП России поздравляет Приморскую торгово-промышленную палату со вступлением в Конфедерацию ТПП стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Это – закономерный результат большой и целенаправленной работы.

В июне 2018 года региональная Палата успешно организовала Президентский визит CACCI во Владивосток. В его рамках прошли продуктивные переговоры с руководством края по вопросам торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между Приморским краем и странами АТР и роли торгово-промышленных палат в этом процессе.

Учитывая положительные отклики членов делегации, в адрес Приморской ТПП поступило приглашение на ежегодную конференцию CACCI в Стамбуле в ноябре 2018 года.

Участие в конференции стало своего рода бенефисом Палаты:

на специальной сессии Приморская ТПП провела презентацию экономического и инвестиционного потенциала края, а также возможностей для расширения внешнеторгового, внешнеэкономического и гуманитарного сотрудничества Приморья со странами-членами CACCI.

Приморская ТПП победила в конкурсе CACCI в номинации «Лучшая торгово-промышленная палата Азиатско-Тихоокеанского региона» в категории «Малая ТПП».

По итогам своего участия в конференции Приморская ТПП приняла решение о вступлении в Конфедерацию ТПП стран АТР.

Новый статус в CACCI позволит не только Приморской ТПП, но и членским организациям выйти на новый уровень сотрудничества с партнерами из стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

Региональным палатам необходимо взять на вооружение успешный опыт Приморской ТПП и активно использовать площадку CACCI для выхода на Азиатско-Тихоокеанский регион.

----------------

Конфедерация ТПП стран АТР основана в 1966 году. На сегодняшний день в нее входят национальные торгово-промышленные палаты и предприятия ряда экономик Азии (кроме КНР) и западной части Тихого океана, в том числе Австралии, Бангладеш, Брунея, Вьетнама, Грузии, Индии, Индонезии, Ирана, Камбоджи, Непала, Новой Зеландии, Малайзии, Монголии, Пакистана, России, Сингапура, Тайваня, Таиланда, Турции, Узбекистана, Филиппин, Шри-Ланки, Республики Корея, Японии и некоторых других стран и территорий.

Деятельность Конфедерации направлена на выстраивание диалога палат и предпринимателей, организацию взаимодействия с властями стран региона, а также оказание содействия развитию предпринимательства и подъему экономической активности в регионе.

Под эгидой CACCI действуют 12 профильных советов: по содействию развитию торговли, химической промышленности, строительству, продовольствию и сельскому хозяйству, здравоохранению и образованию, информационно-коммуникационным технологиям и др.

5 Мар 2019, ТПП РФ


 
«Узнай, страна!» / ПОСЛЕДНИЕ СОБЫТИЯ ФЕДЕРАЦИИ
Вне региона (Федерация):
4 Мар:
1 Мар:
26 Фев:
Вне округа (Федерация):
25 Фев:
22 Фев:
20 Фев:
РОССИЯ:
4 Мар:
4 Мар:
4 Мар:


▪ Последние публикации на сайте ▪

Статьи

Выйти из «зоны комфорта». Как отказаться от деградации и начать развиваться

Выйти из «зоны комфорта». Как отказаться от деградации и начать развиваться
Бизнес и психология 1

«Социальное послание». Кто выиграет от обещаний Путина и что можно получить

«Социальное послание». Кто выиграет от обещаний Путина и что можно получить
Экономика 2

Природная агрессивность. Как справиться с разрушающей нас энергией

Природная агрессивность. Как справиться с разрушающей нас энергией
Бизнес и психология

«Людей не обманешь». О чем Путин говорил в послании Федеральному собранию

«Людей не обманешь». О чем Путин говорил в послании Федеральному собранию
Политика 5

Нет ничего проще? Как внести изменения в собственную жизнь

Нет ничего проще? Как внести изменения в собственную жизнь
Бизнес и психология 1

«Я плохая и одинокая». Как преодолеть личностный кризис и обрести новое мышление

«Я плохая и одинокая». Как преодолеть личностный кризис и обрести новое мышление
Бизнес и психология

Узнай, страна

Приморская ТПП вступила в Конфедерацию ТПП стран АТР

Приморская ТПП вступила в Конфедерацию ТПП стран АТР

В Москве открыли новое производство компонентов для зенитных ракетных комплексов

В Москве открыли новое производство компонентов для зенитных ракетных комплексов

Во Владимирской области началось строительство второй очереди дата-центра компании «Яндекс»

Во Владимирской области началось строительство второй очереди дата-центра компании «Яндекс»

Краснодарский край зимой 2018-2019 года принял полтора миллиона туристов

Краснодарский край зимой 2018-2019 года принял полтора миллиона туристов

Новости СМИ

Новости дня

11:28 В Китае призывают США вернуться к ДРСМД В Китае призывают США вернуться к ДРСМД
Национальный проект «Наука» подготовит 35 тыс. исследователей, Маск запускает спутниковый интернет и другие новости среды
Национальный проект «Наука» подготовит 35 тыс. исследователей, Маск запускает спутниковый интернет и другие новости среды
11:03 В России хотят установить минимальную цену на пиво в 35 рублей В России хотят установить минимальную цену на пиво в 35 рублей
10:40 За 48 часов до смерти Кит Флинт бежал кросс За 48 часов до смерти Кит Флинт бежал кросс
10:03 На Украине хотят создать «оружие возмездия» против России На Украине хотят создать «оружие возмездия» против России
09:34 Хиллари Клинтон отказалась участвовать в выборах 2020 года Хиллари Клинтон отказалась участвовать в выборах 2020 года
08:59 В Instagram произошел сбой В Instagram произошел сбой
Продукты подорожают из-за бензина, в Китае объявили о победе коррупции и другие новости вторника
Продукты подорожают из-за бензина, в Китае объявили о победе коррупции и другие новости вторника
08:20 Отец Децла Александр Толмацкий рассказал о врожденном заболевании сына Отец Децла Александр Толмацкий рассказал о врожденном заболевании сына

Узнай, страна!

10:30 Приморская ТПП вступила в Конфедерацию ТПП стран АТР Приморская ТПП вступила в Конфедерацию ТПП стран АТР
Россияне тратят треть доходов на питание, госкомпании заставят пользоваться отечественным софтом и другие новости понедельника
Россияне тратят треть доходов на питание, госкомпании заставят пользоваться отечественным софтом и другие новости понедельника
04 МАР, 18:51 В Москве открыли новое производство компонентов для зенитных ракетных комплексов В Москве открыли новое производство компонентов для зенитных ракетных комплексов
04 МАР, 18:05 Во Владимирской области началось строительство второй очереди дата-центра компании «Яндекс» Во Владимирской области началось строительство второй очереди дата-центра компании «Яндекс»
04 МАР, 17:40 Краснодарский край зимой 2018-2019 года принял полтора миллиона туристов Краснодарский край зимой 2018-2019 года принял полтора миллиона туристов
04 МАР, 16:18 Тамбовская область планирует к 2023 году выйти на самообеспеченность рыбной продукцией Тамбовская область планирует к 2023 году выйти на самообеспеченность рыбной продукцией
04 МАР, 09:33 Удмуртская Республика достигла 100% по автоматизации контрольно-надзорной деятельности Удмуртская Республика достигла 100% по автоматизации контрольно-надзорной деятельности
ЕС не ввел санкции против России из-за конфликта в Керченском проливе и другие новости пятницы
ЕС не ввел санкции против России из-за конфликта в Керченском проливе и другие новости пятницы
04 МАР, 07:06 В Омске формируют делегацию на выставку в «нефтяную столицу» Казахстана В Омске формируют делегацию на выставку в «нефтяную столицу» Казахстана

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
IQ'BUZZ - профессиональный инструмент мониторинга социальных медиа в СМИ
Капитал страны
ВКонтакте Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter