Приглашаем бизнес к участию в выставке



С 24 по 27 сентября 2019 года АНО «Мой бизнес» и Вологодская ТПП приглашают бизнес для участия в коллективном стенде на 23-й Международной выставке «Детская и юношеская мода. Одежда для будущих мам» («CJF – Детская мода 2019. ОСЕНЬ») г. Москва

Выставка «CJF – Детская мода» – это:

- Эффективные прямые коммуникации и решение вопросов сбыта продукции

- Максимальный охват профессиональной аудитории для запуска нового продукта, новой товарной линейки

- Получение актуальной информации о состоянии рынка: лучшие бренды, последние тенденции и новые технологии

- Оценка настоящих и перспективных предпочтений своего потребителя при непосредственном общении с существующими и потенциальными партнерами

- Насыщенная программа и яркие показы ведущих производителей одежды и аксессуаров для детей и подростков

Тематика выставки:

- Детская одежда

- Детская обувь

- Аксессуары для детей

- Одежда для беременных женщин

- Fashion and Design

Место и сроки проведения:

ЦВК «Экспоцентр» (Москва, Краснопресненская наб., 14)

Монтаж выставки: 21-23 сентября 2019 г.

Работа выставки: 24-27 сентября 2019 г.

Демонтаж выставки: 28 сентября 2019 г.

Весной этого года в выставке «CJF – Детская мода-2019» приняли участие 350 компаний из 23 стран. Среди экспонентов обеих выставок были как крупные отечественные производители и поставщики товаров для детей и детской одежды, представленные масштабными стендами, так и компании малого и среднего бизнеса.

Опыт организации на выставках «Экспоцентра» коллективных экспозиций показывает, что данный формат существенно расширяет возможности участия в выставках регионального бизнеса, продвижения товаров и услуг предприятий.

Контактное лицо в Вологодской ТПП по вопросам участия с коллективным стендом на выставке:

Кондаков Игорь Анатольевич, тел. (8172)72-46-87, kia@vologdatpp.ru

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Данное мероприятие реализуется в рамках национальных проектов: «Международная кооперация и экспорт», «Малый бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и государственной программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Вологодской области на 2013-2020 годы» при поддержке АНО «Мой бизнес».