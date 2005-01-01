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ИЗМИР

При поддержке Правительства Орловской области в регионе проводится Первенство по хоккею Орловской об

Фев 2
Орловская область Центральный федеральный округ
При поддержке Правительства Орловской области в регионе проводится Первенство по хоккею Орловской об

Участие в спортивном состязании принимают восемь команд юношей 2005-2006 годов рождения из Орла, Мценска, Краснозоренского, Новодеревеньковского, Залегощенского, Новосильского, Верховского районов. Свои способности продемонстрируют юные жители сел, а также второй состав Хоккейного клуба «Орел».
Ледовые поединки стартовали вчера в пос. Красная Заря. 3 и 4 февраля они будут проходить в Залегощи, Новосиле, Верховье, Мценске, Хомутово.

10 и 11 февраля в Орле состоятся финальные мероприятия и награждение победителей турнира. Запланированы мастер-классы для хоккеистов на катке на пл. Ленина и ледовой арене «Алроса». Кроме того, спортсменов ждет насыщенная культурная программа.

Первенству по хоккею Орловской области финансовую и организационную поддержку оказывает Правительство региона, а также представители муниципальной власти.

«Турнир является серьезным стимулом для сельского спорта, здорового образа жизни. Это неотъемлемая часть социального развития села, возможность поддержать подрастающее поколение, найти новые спортивные таланты. Состязание должно стать доброй традицией», - подчеркнул заместитель Председателя Правительства Орловской области по агропромышленному комплексу Дмитрий Бутусов.

По его словам, в 2017 году госпрограммой «Устойчивое развитие сельских территорий Орловской области» на строительство плоскостных спортивных сооружений было предусмотрено 6,114 млн рублей. В районах открылись новые корты и спортплощадки, пользующиеся большой популярностью у местных жителей.



 
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