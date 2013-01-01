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Президент Владимир Путин поддержал инициативу объявить 2023 год Годом Сергея Рахманинова

Дек 17
Тамбовская область Центральный федеральный округ
Президент Владимир Путин поддержал инициативу объявить 2023 год Годом Сергея Рахманинова

На заседании Совета по культуре и искусству президент РФ Владимир Путин поддержал инициативу провести в России Год Сергея Рахманинова. Такое предложение озвучил известный пианист Денис Мацуев. А ранее с идеей посвятить 2023 год выдающемуся композитору, жизнь и творчество которого тесно связаны с Тамбовщиной, выступил губернатор Александр Никитин
В 2023 году исполнится 150 лет со дня рождения выдающегося деятеля культуры. Как отметил Денис Мацуев: «Сергей Васильевич Рахманинов - наш великий гений. Он достоин того, чтобы учредить в России год его имени». Владимир Путин признался, что ему такая идея приходится по нраву: «Мы обязательно подумаем, посмотрим, что можно сделать».

Напомним, что еще в мае эту идею озвучил глава администрации Тамбовской области Александр Никитин. Глава региона считает, что творческое наследие Рахманинова занимает особое место в нашей культуре:

- Для нас Сергей Васильевич Рахманинов - один из символов Тамбовщины. Я мечтаю, чтобы год 150-летия со дня его рождения стал годом Рахманинова в масштабах всей нашей страны. Во время визита нашей делегации в Люксембург на фотовыставку о жизни Сергея Васильевича собралась русская общественность буквально со всей центральной Европы. Мы говорили во время выставки о том, что великий композитор часто гостил на тамбовской земле и написал здесь подавляющее большинство своих гениальных произведений. Творчеством Рахманинова интересуется весь мир, и это надо использовать для открытия культурной России.

Сегодня крупнейшим мировым центром сохранения и трансляции российского культурного наследия, связанного с жизнью и творчеством Сергея Рахманинова, является Музей-усадьба «Ивановка». Значительный период жизни композитора, с 1890 по 1917 год, был связан с усадьбой. Здесь зарождались и получали первоначальное воплощение многие его творческие замыслы. Сегодня это одна из самых известных и посещаемых туристами достопримечательностей Тамбовской области.

Кстати, выдающийся российский пианист Денис Мацуев, сам является большим поклонником творчества Рахманинова и выступал на Международном музыкальном фестивале, который проходит на Тамбовщине.

- Сергей Васильевич Рахманинов для меня и для огромного количества почитателей русской музыки и культуры, можно сказать, икона. Это человек, который был одинаково велик во всех трех ипостасях: как композитор, как пианист и как дирижер. Творчество Рахманинова развивалось на фоне великой трагедии, а именно Октябрьской революции. Он уехал из России в 1917 году и вторую часть жизни провел в Америке. Этот период был очень тяжелым для него. Он страшно тосковал по родине, потому что он был глубоко русским человеком. Тосковал по своей Ивановке любимой, тосковал по белой сирени… - говорит Денис Мацуев.



 
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