Президент Владимир Путин поддержал инициативу объявить 2023 год Годом Сергея Рахманинова
На заседании Совета по культуре и искусству президент РФ Владимир Путин поддержал инициативу провести в России Год Сергея Рахманинова. Такое предложение озвучил известный пианист Денис Мацуев. А ранее с идеей посвятить 2023 год выдающемуся композитору, жизнь и творчество которого тесно связаны с Тамбовщиной, выступил губернатор Александр Никитин
Напомним, что еще в мае эту идею озвучил глава администрации Тамбовской области Александр Никитин. Глава региона считает, что творческое наследие Рахманинова занимает особое место в нашей культуре:
- Для нас Сергей Васильевич Рахманинов - один из символов Тамбовщины. Я мечтаю, чтобы год 150-летия со дня его рождения стал годом Рахманинова в масштабах всей нашей страны. Во время визита нашей делегации в Люксембург на фотовыставку о жизни Сергея Васильевича собралась русская общественность буквально со всей центральной Европы. Мы говорили во время выставки о том, что великий композитор часто гостил на тамбовской земле и написал здесь подавляющее большинство своих гениальных произведений. Творчеством Рахманинова интересуется весь мир, и это надо использовать для открытия культурной России.
Сегодня крупнейшим мировым центром сохранения и трансляции российского культурного наследия, связанного с жизнью и творчеством Сергея Рахманинова, является Музей-усадьба «Ивановка». Значительный период жизни композитора, с 1890 по 1917 год, был связан с усадьбой. Здесь зарождались и получали первоначальное воплощение многие его творческие замыслы. Сегодня это одна из самых известных и посещаемых туристами достопримечательностей Тамбовской области.
Кстати, выдающийся российский пианист Денис Мацуев, сам является большим поклонником творчества Рахманинова и выступал на Международном музыкальном фестивале, который проходит на Тамбовщине.
- Сергей Васильевич Рахманинов для меня и для огромного количества почитателей русской музыки и культуры, можно сказать, икона. Это человек, который был одинаково велик во всех трех ипостасях: как композитор, как пианист и как дирижер. Творчество Рахманинова развивалось на фоне великой трагедии, а именно Октябрьской революции. Он уехал из России в 1917 году и вторую часть жизни провел в Америке. Этот период был очень тяжелым для него. Он страшно тосковал по родине, потому что он был глубоко русским человеком. Тосковал по своей Ивановке любимой, тосковал по белой сирени… - говорит Денис Мацуев.
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