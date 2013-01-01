Президент ТПП РФ Сергей Катырин: Перспективы очевидны – расширяем ассортимент
«Индонезия – традиционный торговый партнер России в Юго-Восточной Азии, а Россия для этой страны – один из главных торговых партнеров в Европе. Но вот товарооборот уже явно не отвечает нашим возможностям, долгое время колеблясь в пределах всего лишь 2-3 млрд долл в год», - заявил Сергей Катырин.
«Хорошим знаком» для расширения сотрудничества назвал Сергей Катырин решение индонезийских властей допустить российские компании к тендерам по поставкам энергетического оборудования и услуг государственной энергетической компании PT.
«В сфере ТЭК появляются возможности для совместного строительства нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов, для разведки и добычи углеводородов, участии в создании новых и модернизации существующих объектов производства электроэнергии», - сказал глава крупнейшего российского предпринимательского объединения.
Частные и государственные российские компании проявляют интерес к развитию сотрудничества с Индонезией в сфере химической, текстильной и рыбоперерабатывающей промышленности, металлургии, судостроения, авиастроения, фармацевтики, железнодорожного и портового строительства.
Большой потенциал для наших компаний, считает Президент ТПП РФ, есть также в области сельского хозяйства: «Среди стран-импортеров российской пшеницы Индонезия занимает сегодня 12 место, покупая более 1,6 млн тонн в год. Имеет смысл подумать о расширении ассортимента, поставлять не только зерно, но и муку, и другие продукты переработки».
В свою очередь, индонезийские компании очень заинтересованы в продвижении морепродуктов и продукции плантационного хозяйства на российский рынок и рынок ЕАЭС.
«Безусловно, этому способствовало бы соглашение о свободной торговле с Евразийским экономическим союзом, и индонезийская сторона говорит о готовности заключить его . ТПП РФ совместно с другими заинтересованными ведомствами и организациями принимает участие в проработке данного вопроса», - подытожил Сергей Катырин.
Пресс-служба ТПП РФ
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