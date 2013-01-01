Президент ТПП РФ Сергей Катырин: Перспективы очевидны – расширяем ассортимент

Индонезийский рынок сегодня достаточно перспективный для работы на нем отечественного бизнеса, считает Президент ТПП РФ Сергей Катырин. Он возглавляет первую за последние двадцать лет бизнес-миссию в Индонезию представителей российских предпринимательских кругов и региональных ТПП. Она проводится как часть большой российской программы по развитию связей с партнерами на Востоке и в целом в Азии.

«Индонезия – традиционный торговый партнер России в Юго-Восточной Азии, а Россия для этой страны – один из главных торговых партнеров в Европе. Но вот товарооборот уже явно не отвечает нашим возможностям, долгое время колеблясь в пределах всего лишь 2-3 млрд долл в год», - заявил Сергей Катырин.

«Хорошим знаком» для расширения сотрудничества назвал Сергей Катырин решение индонезийских властей допустить российские компании к тендерам по поставкам энергетического оборудования и услуг государственной энергетической компании PT.

«В сфере ТЭК появляются возможности для совместного строительства нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов, для разведки и добычи углеводородов, участии в создании новых и модернизации существующих объектов производства электроэнергии», - сказал глава крупнейшего российского предпринимательского объединения.

Частные и государственные российские компании проявляют интерес к развитию сотрудничества с Индонезией в сфере химической, текстильной и рыбоперерабатывающей промышленности, металлургии, судостроения, авиастроения, фармацевтики, железнодорожного и портового строительства.

Большой потенциал для наших компаний, считает Президент ТПП РФ, есть также в области сельского хозяйства: «Среди стран-импортеров российской пшеницы Индонезия занимает сегодня 12 место, покупая более 1,6 млн тонн в год. Имеет смысл подумать о расширении ассортимента, поставлять не только зерно, но и муку, и другие продукты переработки».

В свою очередь, индонезийские компании очень заинтересованы в продвижении морепродуктов и продукции плантационного хозяйства на российский рынок и рынок ЕАЭС.

«Безусловно, этому способствовало бы соглашение о свободной торговле с Евразийским экономическим союзом, и индонезийская сторона говорит о готовности заключить его . ТПП РФ совместно с другими заинтересованными ведомствами и организациями принимает участие в проработке данного вопроса», - подытожил Сергей Катырин.

Пресс-служба ТПП РФ