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Президент РКИЦ Ким Тай Со: Сотрудничество с ТПП РФ для нас приоритетно

Фев 26
ТПП РФ
Президент РКИЦ Ким Тай Со: Сотрудничество с ТПП РФ для нас приоритетно
Президент Российско-корейского инновационного центра Ким Тай Со ответил на вопросы «Капитал страны» - информационного партнера ТПП РФ

Чего вы ожидаете от сотрудничества с ТПП РФ?

Мы нацелены на работу, прежде всего с компаниями. Дело в том, что в межгосударственных отношениях существуют определенные ограничения. Они затрудняют работу, поэтому мы планируем налаживать отношения в первую очередь с деловым сообществом. И в этом ключе сотрудничество с ТПП РФ представляется нам приоритетным.

Как вы планирует реализовать свой проект на территории РФ?

Наша цель – создание инновационной платформы, на которой развивалось бы сотрудничество корейских и российских компаний. Сначала мы будем искать корейские компании, которые были бы заинтересованы в работе на российском направлении. Затем, уже со списком таких компаний, совместно с ТПП РФ, мы хотели бы найти для них российских партнеров. Таким образом, нам удастся выполнить свою задачу и оказать содействие в налаживании совместной работы корейским и российским предпринимателям.

26 Фев 2019, ТПП РФ


 
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