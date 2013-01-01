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ИЗМИР

Президент РФ Владимир Путин поручил выделить 5 миллиардов рублей на благоустройство малых городов

Янв 25
Курская область Центральный федеральный округ
Президент РФ Владимир Путин поручил выделить 5 миллиардов рублей на благоустройство малых городов

Такое заявление он сделал на встрече с участниками Форума малых городов и исторических поселений, которое прошло 17 января в Коломне.
На форум съехались руководители более чем 240 населенных пунктов. В их числе - глава Рыльска Дмитрий Великодный.

Владимир Путин призвал глав малых городов, несмотря на скромные размеры муниципалитетов, становиться значительными культурными центрами, городами, в которых престижно жить и из которых не хочется уезжать.

- Малые города могут стать действительно по-настоящему большими центрами, большими с точки зрения туризма, с точки зрения развития искусства, экономики, культуры, науки. Таких примеров в мире очень много. Но и у нас такие примеры в последнее время множатся. Всегда очень важно вовлекать людей в этот процесс так, чтобы человек чувствовал себя соучастником, - подчеркнул глава государства.

О том, какие задачи стоят перед регионами, обсудили на сегодняшней видеоконференции, которую провел глава Минстроя РФ Михаил Мень. От Курской области участие в ней приняла председатель комитета ЖКХ и ТЭК Курской области Светлана Яковченко, а также представители муниципалитетов, которые планируют претендовать на федеральные средства.

Как отметил Михаил Мень, деньги пойдут на премии для победителей конкурса проектов общественных пространств в малых и исторических городах. Претендовать на премии смогут исторические поселения и малые города с населением менее 100 тысяч человек. Такие муниципалитеты должны будут провести исследование культурного и исторического наследия города и на основании этих данных разработать проекты развития конкретных общественных территорий. Это могут быть парки, скверы, площади и другие излюбленные места отдыха горожан.

Проекты должны быть представлены регионами до 1 апреля 2018 года. Оценивать их до 1 мая текущего года предстоит федеральному жюри. При этом оно будет учитывать поддержку проекта гражданами и результаты общественных обсуждений. По результатам будет обобрано 80 победителей, которые и получат федеральные средства.



 
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