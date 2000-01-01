Президент наградил прокурора Тамбовской области Владимира Торговченкова Орденом Почёта
Заслуги прокурора Тамбовской области Владимира Торговченкова президент России Владимир Путин отметил Орденом Почета. Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном портале правовой информации.
Всего в указе 22 страницы: среди награжденных - работники самых разных областей. Орденом Почёта награждаются граждане за высокие достижения в государственной, производственной, научно-исследовательской, социально-культурной, общественной и благотворительной деятельности, позволившей существенным образом улучшить условия жизни людей, за заслуги в подготовке высококвалифицированных кадров, воспитании подрастающего поколения, поддержании законности и правопорядка.
Владимир Иванович Торговченков родился в 1965 году в городе Грязи Липецкой области. В 1989 году окончил юридический факультет Воронежского государственного университета. В том же году начал службу в органах прокуратуры. Приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 10 марта 2010 года Торговченков был назначен прокурором Тамбовской области.
Награжден орденом Красной звезды, нагрудными знаками «За безупречную службу», «За верность закону» I степени. Почетный работник прокуратуры Российской Федерации.
Указом президента Российской Федерации №854 от 14 июня 2012 года за заслуги в укреплении законности и правопорядка, высокие личные показатели в служебной деятельности прокурору Тамбовской области государственному советнику юстиции 3 класса Владимиру Ивановичу Торговченкову присвоено почетное звание «Заслуженный работник прокуратуры Российской Федерации».
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