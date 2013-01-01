В Великом Новгороде откроет образовательную программу представительство EcoFinance



Агентство развития Новгородской области 2 ноября представило губернатору работу call-центра компании EcoFinance.

Агентство развития Новгородской области сегодня представило губернатору работу call-центра компании EcoFinance. Эта инновационная финансовая компания, которая занимается разработкой и внедрением высокотехнологичных продуктов онлайн-кредитования и предлагает широкий спектр услуг на различных рынках по всему миру, как для физических лиц, так и для малого бизнеса. EcoFinance является частью группы DYNINNO Financial Technologies, которая в свою очередь входит в международную компанию DYNINNO Group of Companies.

EcoFinance представлена в Великом Новгороде сall-центром, открывшемся в офис-центре «Волна». Сейчас в его штате 80 сотрудников. До конца года инвестор планирует довести эту цифру до 130, в следующем году - до 170.

Средний возраст 36 лет, при этом 20% в возрасте более 40 лет, самому старшему 52 года. При наборе специалистов Компания не формирует специальных требований как по возрасту, специальности или опыту работы. Все специалисты проходят полный курс обучения с нуля и систему адаптации и наставничества.

2 ноября с работой call-центра познакомился губернатор Новгородской области Андрей Никитин.

«Важно, что компания планирует развивать свое представительство в Новгородской области. И это не только развитие call-центра. Поскольку компания занимается разработкой и внедрением высокотехнологичных продуктов, нам интересно в перспективе подключить к этой работе наш университет», - отметил глава региона.

Следующим этапом развития представительства EcoFinance в Великом Новгороде станет создание образовательной программы для студентов и выпускников в области информационных технологий, маркетинга и продаж, а также для профессионалов, заинтересованных в обучении новым навыкам. Образовательная программа будет представлять собой платформу для развития и распространения актуальных на сегодняшний день знаний и навыков, которые востребованы в современной бизнес-среде и могут быть применены в ежедневной работе.

«Сегодня наш офис занимает 500 квадратных метров, мы планируем увеличить не только количество рабочих мест, но и площади call-центра. На первоначальном этапе было вложено порядка 30 миллионов рублей. Мы расположились в Великом Новгороде, потому что здесь очень удобная логистика – между двух столиц, есть большой университет и много молодёжи, которая может у нас работать», - рассказал генеральный директор ООО «EcoFinance» Леонид Дуленков.

Добавим, что на всех этапах реализации проект DYNINNO Group of Companies в регионе сопровождало «Агентство развития Новгородской области».

фото: Пресс-служба Правительства Новгородской области