Представители Республики Каракалпакстан намерены сотрудничать с омским «Агропарком MAKOSH»



В Конгресс-холле состоялась биржа контактов предприятий Омской области с компаниями и официальными лицами Республики Каракалпакстан Республики Узбекистан.

В Конгресс-холле состоялась биржа контактов предприятий Омской области с компаниями и официальными лицами Республики Каракалпакстан Республики Узбекистан.

В рамках биржи контактов достигнуты предварительные договоренности о подписании меморандума о сотрудничестве. Предполагается, что «Агропарк MAKOSH» станет площадкой для хранения и реализации сезонной плодоовощной продукции, которая на территории региона не выращивается, и изделий из хлопка, производимых в Узбекистане. Партнеры из Республики Каракалпакстан планируют сотрудничество с омскими фермерами и рассматривают возможность инвестирования в развитие агрологистического центра.

В рамках визита удалось обсудить возможности для дальнейшего развития торгово-экономического сотрудничества, в частности, представители делегации Республики Каракалпакстан заинтересованы в закупе в Омской области оборудования для нужд промышленности, а также в сотрудничестве с омскими компаниями, рассматривающими приобретение текстиля, а также сезонной плодоовощной продукции.

Как сообщили в региональном Минэкономики, внешнеторговый оборот Омской области с Узбекистаном в январе – июне этого года составил 10 млн. долл., что на 89,4 % выше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, при этом объем экспорта увеличился в 2,3 раза и составил 6,9 млн. долл., а объем импорта увеличился на 34,5% и составил 3,1 млн. долл.

В ведомстве пояснили, что значительное увеличение объема экспорта из Омской области в Узбекистан обусловлено увеличением поставок машиностроительной продукции, а именно станков токарных, станков металлорежущих, машин и механических устройств, а также продовольственных товаров, в частности соевого масла. Импорт вырос за счет увеличения поставок трикотажных изделий. На 1 июля этого года в Омской области действуют 19 предприятий с участием узбекского капитала.

«Мы провели хорошую встречу, результатом которой могут стать экспортные и импортные контракты», − заключил начальник группы по развитию предпринимательской среды, поддержки и содействию экспорту Совета Министров Республики Каракалпакстан Республики Узбекистан, глава делегации Бахтияр Курбанов.

По итогам встречи министр экономики Расим Галямов и глава делегации Бахтияр Курбанов подписали протокол о сотрудничестве между Омской областью и Республикой Каракалпакстан Республики Узбекистан в торгово-экономической и гуманитарной сферах.