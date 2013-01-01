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Предприниматели Омска прошли обучение на бесплатном семинаре «Правовые аспекты экспорта»

Мар 6
Омская область Сибирский федеральный округ
Предприниматели Омска прошли обучение на бесплатном семинаре «Правовые аспекты экспорта»

Сегодня в областном Конгресс-холле состоялся семинар «Правовые аспекты экспорта» Школы экспорта РЭЦ. Обучающий курс семинаров проводится на безвозмездной основе для предпринимателей различных сфер деятельности.
Напомним, что оператором программы в регионе является Центр поддержки экспорта, действующий на базе Агентства развития и инвестиций Омской области.

Семинар провел специалист Центра поддержки, квалифицированный тренер, прошедший обучение и аттестацию в Школе экспорта РЭЦ в Москве. В результате успешного прохождения семинара участники не только научились разбираться в особенностях юридического сопровождения экспортной деятельности, но и получили Сертификат, подтверждающий их знания.

Напомним, что в 2018 году Губернатор Омской области Александр Бурков в рамках Петербургского экономического форума подписал соглашение с Российским Экспортным Центром о сотрудничестве. Программа «Школа экспорта РЭЦ», направленная на развитие малого и среднего бизнеса в Омском регионе, стала новым шагом в деле повышения квалификации региональных представителей бизнес-сообщества, которые заинтересованы в развитии экспортного потенциала своих предприятий.

Семинар проводился в форме бизнес-тренинга, построенного по принципу «60% теории - 40% практики», где участники, получая знания, отрабатывали их на практике, решая различные задачи и кейсы. По отзывам участников семинара, благодаря интерактивной подаче материала и профессионализму специалистов Центра, информация воспринималась очень легко. Слушатели узнали о назначениях и областях применения международных правил ведения ВЭД в рамках Инкортермс и Венской конвенции, нормах ответственности участников деятельности и технологиях урегулирования возможных споров.

По итогам обучения предприниматели также отметили практическую пользу полученных знаний. «Семинар «Правовые аспекты экспорта» запомнился практическими кейсами наиболее значимых ошибок в экспортном контракте. Теперь, при составлении договора на поставку наша компания сможет избежать возможного некорректного толкования. Все полученные на семинаре навыки и знания, несомненно, будем использовать на практике в экспортной деятельности», - поделилась директор компании «Развитие» Раиса Устюгова.

Отметим, что в 2019 году прошло обучение по двум курсам программы Образовательного проекта Российского экспортного центра. Следующий семинар на тему «Эффективная деловая коммуникация для экспортеров» состоится 19 марта в 10.00 часов. В ходе него экспортеры узнают, как грамотно выстроить коммуникацию с будущими деловыми партнерами, расположить их к себе, провести результативные переговоры и заключить выгодные международные контракты. Семинар полезен руководителям компаний, специалистам по продвижению, маркетологам, менеджерам по внешнеэкономической деятельности.

Кроме проведения обучающих семинаров Центром поддержки экспорта Омской области запланировано проведение бизнес-миссий и поездок на международные выставки. С полной программой мероприятий Центра можно ознакомиться на официальном сайте.



 
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