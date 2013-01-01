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Предприниматель, успей зарегистрироваться на бесплатный семинар по основам экспорта

Мар 27
Омская область Сибирский федеральный округ
Предприниматель, успей зарегистрироваться на бесплатный семинар по основам экспорта

С 4 по 5 апреля в областном Конгресс-холле состоится бесплатный семинар «Основы экспортной деятельности» Школы экспорта РЭЦ.
Региональным оператором Школы экспорта РЭЦ в Омске выступает Центр поддержки экспорта, который является подразделением Агентства развития и инвестиций Омской области.

Отметим, что образовательная программа Школы экспорта Российского экспортного центра реализуется в 58 регионах России. В 2018 году, благодаря работе Центра поддержки экспорта, в Омской области участниками Программы стали представители 86 предприятий малого и среднего бизнеса.

«На бесплатном семинаре предприниматели узнают, как выйти на внешний рынок, найти на нем и проверить надежность потенциального покупателя, подготовить свой продукт к экспорту, успешно провести переговоры с иностранным покупателем, подписать внешнеторговый контракт и оценить готовность своего производства к экспорту», - рассказали в Центре поддержки экспорта.

Теоретическая часть обучения семинара подкреплена практическими заданиями. Участники обучения смогут примерить на себя реальные бизнес-кейсы, применить изученный материал к потребностям своего предприятия, а также обменяться опытом с другими слушателями курса.

Центр поддержки экспорта приглашает активных предпринимателей, которые заинтересованы в развитии компании и старте экспортной деятельности стать участниками семинара на безвозмездной основе. В рамках тренинга сертифицированные тренеры подробно расскажут, как осуществить таможенное оформление и доставку товара, выбрать приемлемую форму расчетов, предусмотреть и минимизировать экспортные риски, воспользоваться инструментами государственной поддержки на каждом из этих этапов и поделятся онлайн-источники информации полезными для экспортеров.

Оставить заявку на обучение и подробнее ознакомиться с программой экспортных семинаров можно на сайте Центра. Заявки принимаются до 3 апреля 2019 года включительно.

Семинар состоится в областном Конгресс-холле, расположенном по адресу: ул. 70 лет Октября 25/2, 3 этаж, малый зал.



 
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