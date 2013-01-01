Правовая охрана и защита интеллектуальной собственности.
В современных реалиях правовая охрана и защита интеллектуальной собственности является эффективным средством защиты от недобросовестных коммерсантов, повышения капитализации организации и увеличения ее доходной части, снижения рисков потери имиджа в результате деятельности организаций, нарушающих интеллектуальные права.
Содействие отечественным и иностранным организациям в обеспечении патентной защиты их интеллектуальной собственности, обеспечение надежной правовой охраны товарных знаков российских и иностранных компаний является одной из важнейших задач системы ТПП РФ и аффилированных с ней структур, в частности,
ООО «Союзпатент».
Высокая квалификация сотрудников и многолетний опыт работы в сфере защиты прав на интеллектуальную собственность позволяют нам решать задачи любого уровня сложности.
Мы предлагаем:
- Ведение добровольного реестра коммерческих обозначений.
- Регистрация прав на средства индивидуализации (товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товара).
- Лицензионно-договорная работа.
Товарные знаки. Регистрация в Вологде
Обращайтесь за защитой к профессионалам!
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13 Июн 2019, Вологодская Торгово-промышленная палата / Вологодская область
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