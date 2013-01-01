

В современных реалиях правовая охрана и защита интеллектуальной собственности является эффективным средством защиты от недобросовестных коммерсантов, повышения капитализации организации и увеличения ее доходной части, снижения рисков потери имиджа в результате деятельности организаций, нарушающих интеллектуальные права.

Содействие отечественным и иностранным организациям в обеспечении патентной защиты их интеллектуальной собственности, обеспечение надежной правовой охраны товарных знаков российских и иностранных компаний является одной из важнейших задач системы ТПП РФ и аффилированных с ней структур, в частности,

ООО «Союзпатент».

Высокая квалификация сотрудников и многолетний опыт работы в сфере защиты прав на интеллектуальную собственность позволяют нам решать задачи любого уровня сложности.

Мы предлагаем:

- Ведение добровольного реестра коммерческих обозначений.

- Регистрация прав на средства индивидуализации (товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товара).

- Лицензионно-договорная работа.

Товарные знаки. Регистрация в Вологде

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