Построенный в Приморье первый танкер класса



Российская госкомпания "Совкомфлот" первой в мире начала эксплуатировать крупнотоннажные суда этого класса, а работающий на сжиженном природном газе танкер "Ломоносовский проспект" первым прошел по Северному морскому пути.

Танкер успешно выполнил коммерческий рейс по доставке углеводородов из Республики Корея в порты Северной Европы.От мыса Дежнева на полуострове Чукотка до мыса Желания на архипелаге Новая Земля "Ломоносовский проспект" прошел менее чем за 8 суток.

Около 950 морских миль из пройденного расстояния в 2194 морские мили судно преодолело в ледовых условиях. Практически всю трассу в Арктике танкер c ледовым классом Arc4 прошел самостоятельно, вставая под проводку атомного ледокола "Таймыр" только на самых сложных участках Айонского ледового массива.

В ходе рейса была протестирована работа двигателей и механизмов управления топливных систем судна с использованием СПГ-топлива в условиях обледенения и отрицательных температур. Подтверждены высокая маневренность и ледопроходимость, а также соответствие танкера высоким уровням безопасности мореплавания, экологичности, экономической эффективности.

«Ломоносовский проспект» и другие танкеры «зеленой серии» (Green Funnel project) компании «Совкомфлот» задают новый стандарт экологической безопасности и качества для мировой судоходной отрасли.

По сравнению с судами, работающими на стандартном тяжелом топливе, танкера на СПГ выбрасывают в атмосферу на 100 процентов меньше оксидов серы (SOx) и низкодисперсных частиц, на 76 процентов меньше оксидов азота (NOx) и на 27% меньше углекислого газа (CO2). Таким образом Россия выполняет решение Международной морской организации (IMO) о снижении содержания серы в судовом топливе до 0,5% с 2020 года. Использование более чистого судового топлива позволяет существенно снизить негативное воздействие на окружающую среду в районах Мирового океана с высокой интенсивностью морских грузоперевозок и в условиях хрупкой экосистемы Арктики.

Пройденный «Ломоносовским проспектом» маршрут из Юго-Восточной Азии в Европу по Северному морскому пути позволяет в два раза сократить время транспортировки грузов по сравнению с маршрутами через Суэцкий или Панамский каналы. Заинтересованность заказчиков в этом маршруте стабильно растет – в прошлом году объем грузоперевозок «Совкомфлота» по Севморпути составил 10,7 млн тонн. А новые танкера класса "Афрамакс" усиливают конкурентное преимущество российской компании.

В Приморском крае уже строится серия из шести танкеров класса "Афрамакс" на СПГ. "Ломоносовский проспект" стал вторым судном из этой серии. Его ввели в эксплуатацию в октябре 2018 года и сразу же отправили в ледовый поход. Первый танкер серии - «Проспект Гагарина» -вошел в состав «Совкомфлота» в июле 2018 года. В конце октября он успешно завершил переход в акватории Балтийского и Северного морей и доставил в порт Роттердам 104 815 тонн сырой нефти.

В сентябре 2018 года «Совкомфлот» разместил на судостроительном комплексе «Звезда» заказ на строительство еще двух танкеров нового поколения типа «Афрамакс», которые в дальнейшем будут отфрахтованы компании «Роснефть». Соответствующие соглашения были подписаны в рамках Восточного экономического форума ПАО «НК «Роснефть», ООО «ССК «Звезда», ООО «Арктик Лизинг» ООО «СКФ Эко» - компанией группы Совкомфлот. С учетом этих соглашений, портфель заказов на танкеры такого типа увеличился до 12 единиц. Это крупнейший за последнее время серийный заказ на российских верфях. Танкеры будут поставлены заказчику в 2022 году и будут эксплуатироваться под российским флагом.

Судостроительный комплекс «Звезда» создается в городе Большой Камень Приморского края. На крупнейшей российской верфи уже функционируют блок корпусных производств, окрасочные камеры и открытый тяжелый достроечный стапель. Одновременно строятся сухой док, производственные цеха полного цикла, а также цеха для строительства офшорной морской техники. Судостроительный комплекс «Звезда» сегодня и впредь будет выпускать крупнотоннажные суда, элементы морских платформ, суда ледового класса, специальные суда и другие виды морской техники.

Таким образом в России локализуется производство судового оборудования, а на Дальнем Востоке обеспечивается развитие судостроительного и промышленного кластера.

Приморский край, Дальневосточный федеральный округ