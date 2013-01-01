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ИЗМИР

Посол Японии раскрыл секрет инвестиционной привлекательности Чувашии

Апр 2
Москва Центральный федеральный округ
Посол Японии раскрыл секрет инвестиционной привлекательности Чувашии

Делегация японских дипломатов и бизнесменов встретилась с руководством республики и изучила работу промышленных предприятий в регионе
Визит состоялся 29-30 марта в рамках перекрестного года Японии и России для установления взаимовыгодных деловых связей.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии в России Тоёхиса Кодзуки отметил, что у Чувашии и Японии есть общие черты - мало природных энергетических ресурсов и много усилий по подготовке кадров, инновационному развитию промышленности и сельского хозяйства.

«У нас нет драгоценных природных ресурсов – нефти, газа, золота, алмазов. Наше главное богатство – это люди. Мы вкладываем инвестиции в людей, чтобы в конечном итоге это дало синергетический эффект, - согласился с послом глава Чувашской Республики Михаил Игнатьев, - В республике сформирована надежная система подготовки управленческих кадров, инженерных и рабочих специальностей. Это открывает широкие перспективы для выгодного вложения инвестиций, реализации смелых инвестиционных проектов, освоения новых технологий и производств».

Он предложил японским инвесторам на льготных условиях размещать свои производства в индустриальных парках и на территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) в регионе и отметил, что у чувашских предприятий есть большой опыт сотрудничества с японскими компаниями.

В 2015 году в Чебоксарах открыто европейское представительство японской компании Fujikura по производству автомобильных жгутов для концернов Volkswagen и Skoda. ЗАО «Чебоксарский электроаппаратный завод» сотрудничает с компанией TMEIC – TOSHIBA MITSUBISHI ELECTRIC INDUSTRIAL SYSTEMS CORPORATION - производителем мощных частотных преобразователей. Структурное подразделение ООО «Хевел» – Научно-технический центр тонкопленочных технологий в энергетике – взаимодействует с Yokohama и Kyoto Elex Co., Ltd., Dai Nippon Printing Co., Ltd в области научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ и поставки материалов.

Тоёхиса Кодзуки с самого начала был настроен выяснить, в чём секрет инвестиционной привлекательности Чувашии, которая поднялась на второе место в рейтинге инвестклимата регионов России. После посещения четырех чувашских предприятий он нашел три составляющих успеха - это подготовка кадров, внимание к качеству продукции и инициативы по внедрению инноваций.

Японские бизнесмены посетили кондитерскую фабрику АО «АККОНД», которая производит 100 тысяч тонн продукции в год, с 90-х годов имеет сертификат международной системы качества ISO и по сей день постоянно проводит проверку системы менеджмента качества.

Большое впечатление на японцев произвели предприятия электротехнического кластера Республики Чувашия.

В АО «ЧЭАЗ» гостям показали процесс производства микропроцессорных устройств РЗА, щитового оборудования, приводной техники, а также работу Ресурсного центра, в котором повышают квалификацию не только свои работники, но и персонал партнёров и заказчиков . Совместно с японской компанией Toshiba, здесь налажено производство испытательных устройств для управления промышленным оборудованием.

В ООО НПП «ЭКРА» японская делегация осмотрела производство терминалов и комплектных устройств релейной защиты и автоматики. Здесь сформирован полный производственный цикл – от разработки новых устройств до производства комплектов защит. Было отмечено, что оборудование ООО НПП «ЭКРА» было выбрано специалистами для защиты оборудования подстанций «Камыш-Бурун» и «Кафа» при строительстве энергомоста в Крым.

Побывали японские бизнесмены и на ЗАО «Чебоксарское предприятие «Сеспель», которое специализируется на выпуске полуприцепов-цистерн для перевозки сыпучих грузов. Это единственное предприятие в России, внедрившее технологию сварки трением с перемешиванием алюминиевых сплавов для производства продукции транспортного машиностроения, единственный производитель цистерн для химически агрессивных жидкостей, аккредитованный Ростехнадзором. Японская сторона заинтересовалась возможностями компании по разработке и изготовлению продукции по некоторым новым направлениям.

Глава Чувашии Михаил Игнатьев подчеркнул, что это и ряд других промышленных предприятий республики заинтересованы расширять сотрудничество с зарубежными компаниями и в состоянии предложить оригинальные решения, соответствующие мировым стандартам.

Республика Чувашия, Приволжский федеральный округ



 
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