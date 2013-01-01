Посетители выставки-ярмарки «АгроОмск-2018» смогут приобрести майонез и кетчуп омского производства
В период с 16 по 22 июля парк «На Королева» встретит посетителей ежегодной Сибирской агротехнической выставки-ярмарки «АгроОмск-2018».
Участником выставки-ярмарки выступит «Омская масложировая фабрика», которая специализируется на производстве кетчупа и майонеза под торговыми марками: «Любимый»™, «Мастер-Шеф»™, а также, производстве соусов, томатной пасты, маргаринов, спредов.
Отметим, что вся продукция компании прошла добровольную сертификацию и декларирование таможенного союза, выпускается согласно ГОСТ. Производство представляет широкий ассортимент высококачественных продуктов, оснащено новейшей линией, предназначенной для производства, оборудование отличается высокой эффективностью и низкими эксплуатационными затратами, надежно, удобно в эксплуатации и гарантирует изготовление высококачественного продукта.
«На выставке-ярмарке наша компания представит разнокалорийный майонез 6 видов, кетчупы высшей и второй категорий, чесночный, сырный и грибной соусы, томатную пасту 20% и 25%, изготовленную по ГОСТу, а также маргарин и спреды. Ежедневно мы будем проводить дегустацию нашей продукции, и консультировать гостей выставки-ярмарки по интересующим их вопросам», - рассказали специалисты «Омской масложировой фабрики».
Дата проведения: 16-22 июля 2018 года.
Место проведения: пр-т Королева, 20 (Парк «На Королева»).
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