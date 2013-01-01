Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
25 ИЮН, 10:29 МСК
USD (ЦБ)    63,2396
EUR (ЦБ)    73,7247
ЧМ 218
ИЗМИР

Посетители выставки-ярмарки «АгроОмск-2018» смогут приобрести майонез и кетчуп омского производства

Июн 25
Омская область Сибирский федеральный округ
Посетители выставки-ярмарки «АгроОмск-2018» смогут приобрести майонез и кетчуп омского производства

В период с 16 по 22 июля парк «На Королева» встретит посетителей ежегодной Сибирской агротехнической выставки-ярмарки «АгроОмск-2018».
В Агентстве развития и инвестиций Омской области отметили, что по традиции «АгроОмск» пройдет в том же формате, что и в прошлом году. 16-17 июля выставку смогут посетить специалисты агропромышленного комплекса, а 18-22 июля выставка-ярмарка начнет работу для всех категорий посетителей.

Участником выставки-ярмарки выступит «Омская масложировая фабрика», которая специализируется на производстве кетчупа и майонеза под торговыми марками: «Любимый»™, «Мастер-Шеф»™, а также, производстве соусов, томатной пасты, маргаринов, спредов.

Отметим, что вся продукция компании прошла добровольную сертификацию и декларирование таможенного союза, выпускается согласно ГОСТ. Производство представляет широкий ассортимент высококачественных продуктов, оснащено новейшей линией, предназначенной для производства, оборудование отличается высокой эффективностью и низкими эксплуатационными затратами, надежно, удобно в эксплуатации и гарантирует изготовление высококачественного продукта.

«На выставке-ярмарке наша компания представит разнокалорийный майонез 6 видов, кетчупы высшей и второй категорий, чесночный, сырный и грибной соусы, томатную пасту 20% и 25%, изготовленную по ГОСТу, а также маргарин и спреды. Ежедневно мы будем проводить дегустацию нашей продукции, и консультировать гостей выставки-ярмарки по интересующим их вопросам», - рассказали специалисты «Омской масложировой фабрики».

Дата проведения: 16-22 июля 2018 года.

Место проведения: пр-т Королева, 20 (Парк «На Королева»).



 
«Узнай, страна!» / ПОСЛЕДНИЕ СОБЫТИЯ ФЕДЕРАЦИИ
Омская область:
22 Июн:
20 Июн:
15 Июн:
Сибирский федеральный округ:
9 Июн:
8 Июн:
6 Июн:
РОССИЯ:
22 Июн:
22 Июн:
22 Июн:


▪ Последние публикации на сайте ▪

Статьи

Шутки про Навального и личная неприязнь. Почему Слуцкий и Уткин покинули Первый канал

Шутки про Навального и личная неприязнь. Почему Слуцкий и Уткин покинули Первый канал
События и факты 1

Научиться ничего не знать. Как адаптироваться к тому, чего никогда не было в вашем опыте

Научиться ничего не знать. Как адаптироваться к тому, чего никогда не было в вашем опыте
Бизнес и психология 1

«Попытка наладить стабильный доход казны». Зачем власти затеяли пенсионную реформу и поднимают НДС

«Попытка наладить стабильный доход казны». Зачем власти затеяли пенсионную реформу и поднимают НДС
Интервью и комментарии

Победа сборной России, странные жесты Путина и восторг журналистов. Как прошел первый день Чемпионата мира по футболу

Победа сборной России, странные жесты Путина и восторг журналистов. Как прошел первый день Чемпионата мира по футболу
События и факты

Узнай, страна

Посетители выставки-ярмарки «АгроОмск-2018» смогут приобрести майонез и кетчуп омского производства

Посетители выставки-ярмарки «АгроОмск-2018» смогут приобрести майонез и кетчуп омского производства

Титановые кольца на сто миллионов делают в Свердловской области

Титановые кольца на сто миллионов делают в Свердловской области

Новости компаний

Процессам коммерциализации интеллектуальной собственности в науке требуется общественный мониторинг

Процессам коммерциализации интеллектуальной собственности в науке требуется общественный мониторинг

Со «100 надеждами бизнеса» ТПП РФ попала прямо в точку, считает Владимир Гищенко

Со «100 надеждами бизнеса» ТПП РФ попала прямо в точку, считает Владимир Гищенко

Новости СМИ

Новости дня

10:22 Минсельхоз Казахстана запретил ввозить продукцию из 36 российских птицефабрик Минсельхоз Казахстана запретил ввозить продукцию из 36 российских птицефабрик
Средняя пенсия вырастет до 15 тыс. рублей, Салах не покинет сборную Египта и другие новости понедельника
Средняя пенсия вырастет до 15 тыс. рублей, Салах не покинет сборную Египта и другие новости понедельника
10:03 Трамп планирует ввести новые ограничения для компаний КНР Трамп планирует ввести новые ограничения для компаний КНР
09:37 Ирина Яровая призывает президента Литвы «подключить мозг» Ирина Яровая призывает президента Литвы «подключить мозг»
09:03 Марио Фернандес: я исполнил свою мечту в футболке сборной России Марио Фернандес: я исполнил свою мечту в футболке сборной России
08:44 Турецкий ЦИК объявил о победе Тайипа Эрдогана на выборах президента республики Турецкий ЦИК объявил о победе Тайипа Эрдогана на выборах президента республики

Узнай, страна!

11:22 Посетители выставки-ярмарки «АгроОмск-2018» смогут приобрести майонез и кетчуп омского производства Посетители выставки-ярмарки «АгроОмск-2018» смогут приобрести майонез и кетчуп омского производства
Санкции против «Единой России» и пожизненный приговор для Порошенко. Что происходит на Украине
Санкции против «Единой России» и пожизненный приговор для Порошенко. Что происходит на Украине
22 ИЮН, 13:28 Титановые кольца на сто миллионов делают в Свердловской области Титановые кольца на сто миллионов делают в Свердловской области
22 ИЮН, 12:54 В Чебоксарах открыли новую линию единственного в России производства детских мячей В Чебоксарах открыли новую линию единственного в России производства детских мячей
22 ИЮН, 12:39 В Лимпопо из Алтайского края приехал новейший российский фотосепаратор В Лимпопо из Алтайского края приехал новейший российский фотосепаратор
21 ИЮН, 20:39 Соглашение о сотрудничестве между Курской и Воронежской областью открывает новые перспективы Соглашение о сотрудничестве между Курской и Воронежской областью открывает новые перспективы
20 ИЮН, 20:32 Депутаты Госдумы высоко оценили работу ведущих социальных учреждений Тамбовской области Депутаты Госдумы высоко оценили работу ведущих социальных учреждений Тамбовской области
Оптимизация Рогозина: ракеты «Протон» снимают с производства, а в Центре Хруничева сократят каждого второго
Оптимизация Рогозина: ракеты «Протон» снимают с производства, а в Центре Хруничева сократят каждого второго
15 ИЮН, 14:38 Центр СПО в Орле Центр СПО в Орле
13 ИЮН, 17:06 Фонд развития моногородов проводит серию семинаров-конференций "Академия развития моногородов" Фонд развития моногородов проводит серию семинаров-конференций "Академия развития моногородов"

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
МЭЛТОР - мастер электронных торгов
Капитал страны
ВКонтакте Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter