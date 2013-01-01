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Попечительский совет Курской области по возрождению православных святынь возглавит Роман Старовойт

Ноя 20
Курская область Центральный федеральный округ
Попечительский совет Курской области по возрождению православных святынь возглавит Роман Старовойт

Договоренность об этом была достигнута на состоявшейся в конце минувшей недели встрече врио губернатора Курской области и митрополита Курского и Рыльского Германа.
Владыка проинформировал Романа Старовойта о делах митрополии, проводимой церковью работе по восстановлению храмов на территории региона, о тесном взаимодействии с организациями и комитетом образования в вопросах преподавания в курских школах основ православной культуры. Конечно, в беседе была затронута тема многолетней работы Попечительского совета по возрождению древнего мужского монастыря «Коренная пустынь» в м. Свобода.

Курский митрополит поведал о том, что удалось за многие годы сделать при поддержке попечителей, на благотворительные взносы организаций и посильные пожертвования простых курян. Как постепенно возродилась главная православная обитель, ставшая жемчужиной курской земли, и что совсем немного осталось сделать до завершения всех работ в красивейшем Воскресенском храме возле Знаменского кафедрального собора.

- Меня очень порадовало то, что Роман Владимирович в теме, хорошо осведомлен и знает о наших делах и проблемах. Я обратился с просьбой к нему возглавить работу Попечительского совета, - сообщил владыка Герман, - рад, что такое согласие было получено.



 
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