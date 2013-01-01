Попечительский совет Курской области по возрождению православных святынь возглавит Роман Старовойт



Договоренность об этом была достигнута на состоявшейся в конце минувшей недели встрече врио губернатора Курской области и митрополита Курского и Рыльского Германа.

Владыка проинформировал Романа Старовойта о делах митрополии, проводимой церковью работе по восстановлению храмов на территории региона, о тесном взаимодействии с организациями и комитетом образования в вопросах преподавания в курских школах основ православной культуры. Конечно, в беседе была затронута тема многолетней работы Попечительского совета по возрождению древнего мужского монастыря «Коренная пустынь» в м. Свобода.

Курский митрополит поведал о том, что удалось за многие годы сделать при поддержке попечителей, на благотворительные взносы организаций и посильные пожертвования простых курян. Как постепенно возродилась главная православная обитель, ставшая жемчужиной курской земли, и что совсем немного осталось сделать до завершения всех работ в красивейшем Воскресенском храме возле Знаменского кафедрального собора.

- Меня очень порадовало то, что Роман Владимирович в теме, хорошо осведомлен и знает о наших делах и проблемах. Я обратился с просьбой к нему возглавить работу Попечительского совета, - сообщил владыка Герман, - рад, что такое согласие было получено.