Полпред президента РФ в ЦФО Игорь Щеголев встретился с тамбовскими префектами



Сегодня, 30 января, полномочный представитель президента РФ в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев с рабочим визитом приехал в Тамбовскую область. Он оценит готовность региона к реализации национального проекта «Жилье и городская среда». Вместе с полпредом глава администрации области Александр Никитин посетит как недавно открытые, так и строящиеся объекты региона.

Тамбовская область в течение двух лет успешно реализует приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды», который с 2019 года стал частью национального проекта «Жилье и городская среда». Важную роль в этой работе играют префектуры, созданные на Тамбовщине по инициативе губернатора Александра Никитина. Об активной позиции тамбовчан, объединении жителей для обустройства своего двора или близлежащего сквера полномочному представителю президента РФ в Центральном федеральном округе Игорю Щеголеву и главе администрации области Александру Никитину рассказали префекты.

Первая общественная префектура была создана в конце июня 2017 года в микрорайоне Тамбова «Лётный городок». За ее образование проголосовала самая активная часть населения «Лётки» – около 60 домкомов, председателей ТСЖ. Сами жители избрали и её руководителя – префекта. Первая префектура стала пилотной площадкой, которая за короткий срок помогла решить множество проблем этого микрорайона. Вопросы благоустройства, жилищно-коммунального хозяйства, дорожного ремонта благодаря активности префекта и его помощников удалось решать быстро и эффективно.

Позитивный опыт «Лётки» подхватили и другие микрорайоны Тамбова. Так, в течение года в Тамбове было создано ещё пять префектур, расположенных в разных микрорайонах: «Олимпийская», «Центральная», «Уютная», «Западная» и «Рылеева». И ещё одна префектура появилась в городе Уварово.

- Люди объединяются, чтобы совместными усилиями добиться решения всех возникающих проблем, - подчеркнул представитель префектуры «Центральная» Альберт Дорожкин.

Игорь Щеголев с большим интересом познакомился с опытом Тамбовской области по реформированию системы общественного самоуправления. Его интересовали все детали: сколько жителей входят в актив префектуры, как часто собираются, помогают ли городские власти и бизнес-сообщество в решении проблем.

Первый префект Тамбова Лариса Булкагова призналась, что в самом начале работы актив префектуры окунулся в большую волну эмоций.

- Но когда стали разбираться с каждым конкретным вопросом, оказалось, что многое можно решить без денег, своим трудом, совместными усилиями. Наша задача – научить людей грамотно распоряжаться общедомовым имуществом, дворовой территорией, - отметила она.

За время реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в Тамбовской области 70 процентов финансирования направлялось на обустройство дворов. Это позиция жителей региона.

- Люди хотят, чтобы было уютно около их подъезда, - сказала заместитель председателя Тамбовской областной Думы, куратор приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» по линии Общероссийского народного фронта Ирина Тен.

Именно поэтому префекты обратились к полпреду с просьбой, чтобы и дальше в национальном проекте сохранилось финансирование на благоустройство дворовых территорий и небольших населенных пунктов.

Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин отметил, что тамбовчане не случайно занимают такую активную позицию в процессе благоустройства. До начала реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» тамбовские территории преображались по другим программам – «Народная инициатива», «Наш двор». А с реформированием системы общественного самоуправления и созданием префектур эта работа приобрела более точечный характер.

- По сути, наш регион был одним из пионеров в этой работе. Вместе с жителями мы постоянно обсуждаем, что нужно сделать для дальнейшего развития города и региона, благоустройства конкретной территории. И такой подход приносит очень хорошие результаты, - подчеркнул губернатор Александр Никитин.

Его слова подтвердила префект общественной префектуры «Западная» Мария Кокора. В ее префектуре есть дворы, где никогда не было асфальта.

- Благоустройство очень нужно городу, каждому жителю, поэтому они с удовольствием принимают участие в этой работе, - сказала она.

Полномочный представитель президента РФ в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев сказал, что знаком с опытом подобного реформирования системы общественного самоуправления и в других регионах центральной России.

- У вас большое пространство для творчества. Правильно, что вы так активно привлекаете к этой работе население, поощряете трудовое участие жителей в благоустройстве территорий, - отметил он.

Участники встречи обратили внимание полпреда на то, что внутриквартальные проезды не попадают ни в одну федеральную программу. Получается, что обустраиваются дворы и улицы, а пространство между ними остается нетронутым. Они попросили, чтобы на федеральном уровне решился вопрос по включению внутриквартальных проездов в одну из программ.

Кроме того, зная, что Игорь Щеголев увлекается практической стрельбой, префект общественной префектуры «Рылеева» Алексей Власкин пригласил его в мае на соревнования по практической стрельбе, которые будут организованы этой префектурой. Полпред приглашение принял.