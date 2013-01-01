Покупатели и эксперты оценили качество яблочного сока



Сравнительный смотр качества прошел вгипермаркете «Линия». В формате «контрольная закупка», оценивались товары, реализуемые в торговых предприятиях Курской области.

В смотре конкурировали 7 образцов сока, шесть из которых предназначены для питания детей старше 3-х лет дошкольного и школьного возраста. Образцы предварительно прошли экспертизу в аккредитованной лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии.

По результатам лабораторных испытаний пять образцов соответствовали всем требованиям нормативной документации и заявленным производителем характеристикам. Это «J7», ООО «Лебедянский», Липецкая обл., г. Лебедянь; «4 сезона», АО «Белгородский молочный комбинат», г. Белгород; «Добрый», АО «Мултон», Московская обл., г. Щелково; «Давыдовский продукт», ООО «Давыдовский овощесушильный завод», Воронежская обл., пос. Давыдовка; «Вико», ООО «Южная соковая компания», Краснодарский край, г. Белореченск.

Два образца сока были признаны не соответствующими: «Корочанские сады», ООО «Корочанские сады», Белгородская обл., с. Поповка и «Сады Придонья», ОАО «Сады Придонья», Волгоградская обл., пос. Сады Придонья.

В них было обнаружено завышение компонентов, которые образуются в ходе получения, хранения и переработки соков и соковой продукции и оказывают негативное влияние на ее потребительские свойства. Обладают токсическим действием, что обосновывает необходимость нормирования его максимального количества в продуктах, в особенности продуктах детского питания.

Потребительские предпочтения были распределены следующим образом: «J7» - 38%, «Давыдовский продукт» - 18%, «Вико» - 17%, «4 сезона» - 10%, «Добрый» - 10%, «Корочанские сады» - 6%, «Сады Придонья» - 4%.

Основываясь на обращениях граждан по вопросу качества продуктов, находящихся на прилавках курских магазинов, аналогичные смотры планируется проводить и в дальнейшем.

Результаты сравнительного смотра качества будут размещены на официальном сайте администрации Курской области http://adm.rkursk.ru и ОБУ «Курскконтролькачества» http://kurskoekachestvo.ru, доведены до сведения территориальных управлений Роспотребнадзора, производителей, торговых предприятий.