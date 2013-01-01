Пожарная обстановка – на контроле
Защита курян от огня – это комплекс мероприятий, в которых участвуют органы местного самоуправления, Главное управление МЧС России по Курской области, добровольные пожарные, старшие населенных пунктов и другие ответственные лица.
Ежедневно на селекторных совещаниях отчитываются руководители местных администраций, на территориях которых произошли пожары. Основное их число происходит в жилье лиц, относящихся к группе риска. Стоит отметить, что в регионе завершена работа по переселению одиноких престарелых граждан. Все планируемые 1819 человек переселены к родственникам и в соцучреждения. На сегодняшний день в учреждениях социального профиля области имеется 299 свободных койко-мест.
В профилактической работе в жилом секторе задействовано более 1700 работников социальной сферы, которые ежедневно посещают граждан, находящихся на обслуживании.
Тем не менее, только личная ответственность за свою безопасность, жизни других людей поможет избежать пожаров и загораний.
10 Янв 2018, Комитет информации и печати Курской области / Курская область
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