Пожарная обстановка – на контроле



Защита курян от огня – это комплекс мероприятий, в которых участвуют органы местного самоуправления, Главное управление МЧС России по Курской области, добровольные пожарные, старшие населенных пунктов и другие ответственные лица.

Ежедневно на селекторных совещаниях отчитываются руководители местных администраций, на территориях которых произошли пожары. Основное их число происходит в жилье лиц, относящихся к группе риска. Стоит отметить, что в регионе завершена работа по переселению одиноких престарелых граждан. Все планируемые 1819 человек переселены к родственникам и в соцучреждения. На сегодняшний день в учреждениях социального профиля области имеется 299 свободных койко-мест.

В профилактической работе в жилом секторе задействовано более 1700 работников социальной сферы, которые ежедневно посещают граждан, находящихся на обслуживании.

Тем не менее, только личная ответственность за свою безопасность, жизни других людей поможет избежать пожаров и загораний.