Подведены результаты бизнес-миссии новгородской делегации в Южную Корею

25-27 ноября состоялась бизнес-миссия в Южную Корею новгородской делегации во главе с первым заместителем губернатора области Вероникой Мининой.

В состав делегации вошли представители производственных компаний региона, Правительства Новгородской области, институтов развития.

В рамках бизнес-миссии новгородская делегация посетила в Сеуле форум «Russia Investment Day 2018», организованное Корейским агентством содействия торговле и инвестициям (КОТРА).

Перед началом мероприятия состоялась встреча заместителя губернатора области Вероники Мининой и министра инвестиционной политики региона Владимира Куимова с Послом РФ в Республике Корея Андреем Борисовичем Куликом.

По словам Андрея Борисовича, посольство надеется на успешное сотрудничество Новгородской области с корейскими коллегами и готово поддерживать регион в реализации проектов.

«Russia Investment Day 2018» начал свою работу на площадке торгово–промышленной палаты Южной Кореи. В мероприятии приняли участие также представители Тюменской, Ульяновской и Иркутской областей.

Приветствовали гостей председатель Российско-Корейского делового и инвестиционного совета (KRBIC) Кын Тэ Пак, директор Корейского агентства по содействию торговле и инвестициям (КОТРА) Ким Джон Чун, председатель Комитета экономического сотрудничества по северному направлению Пак Джон, почетный консул Республики Корея в Тюменской области Игорь Самкаев.

Обзор экономической обстановки за 2018 и прогнозы на 2019 представил Российско-Корейский деловой и инвестиционный совет (KRBIC).

Вероника Минина провела презентацию инвестиционного потенциала Новгородской области. В своём выступлении она определила перспективные отрасли для реализации инвестиционных проектов в регионе.

Ещё одним мероприятием в рамках «Russia Investment Day 2018» стала пресс-конференция Вероники Мининой с корейскими средствами массовой информации. Газета «Сеул Дейли» интересовалась, есть ли возможности преодолеть трудности в связи с санкциями, какие отрасли перспективные для корейских инвесторов и чем Новгородская область может быть интересна для корейского бизнеса.

Вероника Витальевна отметила кадровый потенциал региона, уникальную логистику и близость к обширному рынку Москвы и Санкт–Петербурга.

Она рассказала и о значимых историях успеха предприятий с иностранным капиталом, которые уже работают на территории Новгородской области.

Представители СМИ Южной Кореи задали вопрос министру инвестиционной политики области Владимиру Куимову о том, почему новгородский регион уверен, что рынок Кореи воспримет российские товары и они будут интересны потребителю.

Владимир Куимов так ответил на этот вопрос:

- С нами приехали представители компании «Грумант». Они привезли такие технологии и товар, которых нет на рынке Кореи. При этом продукция соответствует американскому и европейскому качеству. Сотрудничество с этой компанией поможет вам получить уникальную продукцию для пищевой промышленности. Мы обладаем инновационными технологиями, которых в Корее нет.

Одним из важных мероприятий стала серия бизнес-встреч новгородских бизнесменов с корейскими коллегами, организованная Агентством развития Новгородской области совместно с Торговым представительством РФ в Республике Корея. Так, представителям компании «Грумант» (производитель экстрактов и эфирных масел и других продуктов для косметических и фармацевтических отраслей) удалось достичь перспективных договорённостей с корейской косметической компанией «CoSeedBioPharm» Co. Представители фирмы заинтересовались ассортиментом продукции, запросили необходимую уточняющую документацию, взяли образцы и время на обдумывание дальнейших планов.

Директор Агентства развития Новгородской области Сергей Григорьев в ходе диалога рассказал о преимуществах региона, налоговых льготах, пригласил руководство корейских компаний посетить Великий Новгород. Ещё одним итогом переговоров стала перспектива строительства совместного предприятия на территории Новгородской области.

Стоит отметить, что стратегия, которую КОТРА определило на 2019 год – это создать информационную платформу для корейских предприятий о потенциале российских регионов.

Задача КОТРА – увеличить импорт российского сырья и увеличить объёмы инвестиционный вложений. На сегодняшний день Корея свободна от санкционных ограничений и готова предложить альтернативные виды сотрудничества российским и, в частности, Новгородским компаниям.