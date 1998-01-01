В Курске проверили качество «Докторской» колбасы из разных регионов страны



Смотр качества прошел в формате «контрольная закупка» - торговых центрах Курска было закуплено девять образцов колбасы производителей Белгородской, Владимирской, Курской, Московской, Псковской, Саратовской областей.

Помимо экспертов в дегустации приняли участие покупатели.По результатам лабораторных испытаний и органолептической оценки соответствующими требованиям нормативной документации признаны все образцы.

Потребительские предпочтения были распределены следующим образом: ЗАО «Суджанский мясокомбинат» - 29%, АО «Надежда» - 22%, ООО «Псёльское» – 14%, ОАО «Великолукский мясокомбинат» - 9%, ООО МПЗ «Богородский» – 9%, ООО «Владимирский стандарт» - 7%, ЗАО «Микояновский мясокомбинат» – 4%, ООО «Мясокомбинат «Дубки» – 3%, АО «Губкинский мясокомбинат» - 3%.

- Проведение смотров качества привлекает большое количество покупателей, выявляет положительные и слабые стороны представленных на смотр товаров, способствует повышению потребительских знаний, а, главное, вытеснению с рынка некачественной продукции. По итогам производителями принимаются меры по повышению качества и безопасности выпускаемых продуктов, обновлению и расширению их ассортимента, -отметил врио председателя комитета потребительского рынка, развития малого предпринимательства и лицензирования Курской области Михаил Аксенов.

Так, если в 2017 году по результатам смотра качества колбасы вареной «Докторская» из восьми образцов, участвующих в смотре, шесть были забракованы, то в этом году все девять образцов соответствовали установленным требованиям качества и безопасности.

Основываясь на обращениях граждан по вопросу качества продуктов, находящихся на прилавках курских магазинов, аналогичные смотры планируется проводить и в дальнейшем.

Результаты сравнительного смотра качества размещены на официальном сайте администрации Курской области http://adm.rkursk.ru и ОБУ «Курскконтролькачества» http://kurskoekachestvo.ru, доведены до сведения территориальных управлений Роспотребнадзора, производителей, торговых предприятий для организации более эффективной работы с поставщиками и обеспечения качества и безопасности реализуемой продукции.